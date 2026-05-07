Анна Шатилова ответила на слухи о заброшенной могиле Игоря Кириллова
Диктор Шатилова: памятник Игорю Кириллову скоро установит Первый канал
Диктор Анна Шатилова опровергла информацию о заброшенной могиле ее коллеги Игоря Кириллова. Ее слова приводит NEWS.ru.
Установкой памятника на могиле Кириллова занимается Первый канал, и он появится совсем скоро, отметила диктор.
«Первый канал все делает, было несколько проектов, но они это не утвердили. Я знаю тех, кто делает памятник, скоро будет. Делается очень серьезно, очень, да. Поэтому никакой паники не должно быть. Я сама удивилась [тому, что пишут]», — сказала она в беседе с изданием.Шатилова также возмутилась тем, что в прессе обвиняют ответственную за могилу диктора, его вдову Татьяну, в том, что памятник до сих пор не установлен. Она подчеркнула, что женщина «следила замечательно» за Кирилловым, и он ею «был доволен очень».
Шатилова также призналась, что сама не любит памятники и связанный с ними пафос. В пример она привела могилу Льва Толстого в Ясной Поляне — скромный холмик на краю оврага без креста и надгробия, а также традиции захоронений в Латвии, где не принято возводить большие мемориалы.
До этого газета kp.ru писала, что спустя почти пять лет после смерти Кириллова на Новодевичьем кладбище в Москве по-прежнему установлены только крест, фотография и цветы.