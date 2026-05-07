Анна Шатилова ответила на слухи о заброшенной могиле Игоря Кириллова

Диктор Шатилова: памятник Игорю Кириллову скоро установит Первый канал

Анна Шатилова (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Диктор Анна Шатилова опровергла информацию о заброшенной могиле ее коллеги Игоря Кириллова. Ее слова приводит NEWS.ru.





Установкой памятника на могиле Кириллова занимается Первый канал, и он появится совсем скоро, отметила диктор.

«Первый канал все делает, было несколько проектов, но они это не утвердили. Я знаю тех, кто делает памятник, скоро будет. Делается очень серьезно, очень, да. Поэтому никакой паники не должно быть. Я сама удивилась [тому, что пишут]», — сказала она в беседе с изданием.