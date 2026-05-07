Олег Басилашвили пожелал Владимиру Бортко творческого долголетия

07 мая 2026, 19:31

Олег Басилашвили (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Народный артист СССР Олег Басилашвили поздравил народного артиста РФ Владимира Бортко с днем рождения и пожелал ему творческого долголетия.





7 мая режиссеру, сценаристу, продюсеру и телеведущему Владимиру Бортко исполнилось 80 лет. Он по-прежнему работает. Сейчас режиссер работает над сериалом «Сталин» и говорит, что пока умирать не собирается.



Басилашвили признался, что любит и уважает Бортко и его прекрасные работы. Он добавил, что планирует посмотреть и новый сериал.





«Мне всегда было интересно у него сниматься — и в "Мастере и Маргарите" (14+), и в "Идиоте" (12+), и в других сериалах. В этот день мне бы хотелось пожелать ему творческого долголетия, чтобы его работы воздействовали на публику, на зрительные залы в положительном ключе. Дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни», — приводит «Петербургский дневник» слова Басилашвили.