Ансамбль танца «Боярышня» сохранил звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Народный ансамбль танца «Боярышня» из города Истра подтвердил своё звание «Заслуженный коллектив народного творчества» в 2024 году. В этом году почётного звания были удостоены 49 народных коллективов и любительских творческих объединений, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Народный ансамбль танца «Боярышня» был основан в 1984 году на базе Дома культуры деревни Кострово, расположенной в Истринском районе Московской области. В 1993 году коллективу присвоили статус народного, а в 2019 году ансамбль получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества» Российской Федерации.
Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» даётся на 5 лет коллективам, которые достигли успехов в народном творчестве и внесли значительный вклад в культурное развитие регионов.
Для получения звания нужно иметь звание «Народный (образцовый) коллектив» или «Заслуженный коллектив народного творчества» субъекта РФ и заниматься народным творчеством не менее 10 лет.
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Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» даётся на 5 лет коллективам, которые достигли успехов в народном творчестве и внесли значительный вклад в культурное развитие регионов.
Для получения звания нужно иметь звание «Народный (образцовый) коллектив» или «Заслуженный коллектив народного творчества» субъекта РФ и заниматься народным творчеством не менее 10 лет.
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Дайана Хусинова