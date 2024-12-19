Каширские школьники узнали старинные новогодние и рождественские традиции

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Учащиеся средней школы №1 побывали в Каширском краеведческом музее на интерактивном занятии «Звучание родников старины». Накануне Нового года и Рождества ребята получили полезные знания, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Сотрудница музея Людмила Максакова рассказала, как отмечали эти праздники наши предки 100 и 150 лет назад, во что верили, как гадали, что пели и чем угощали гостей. Школьники узнали, что в ночь перед Рождеством молодёжь и дети ходили по дворам в народных костюмах с песнями-колядками, прославляя Христа и хозяев дома. В ответ им дарили сладости, выпечку, а иногда и деньги. Они сами разучили колядки, рождественские песни и игры», – сказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Записаться на эту программу, а также мастер-классы и экскурсии музея можно по телефону 8 (999) 834-85-40. Афиша мероприятий музея размещена по ссылке.
Читайте также:
Робототехники из Каширы завоевали призы областного конкурса «Шаг в будущее»
Каширские долголеты осмотрели достопримечательности Видного
Каширским студентам рассказали о наскальных рисунках в пещере Шове
Лора Луганская