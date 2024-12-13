Ледовый спектакль Авербуха «Чемпионы» покажут в подмосковных городах

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Жители и гости Московской области 13-15 декабря смогут увидеть выступления именитых фигуристов в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Чемпионы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
«Представления покажут 13 декабря на катке Парка культуры и отдыха на набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне. Начало – в 19:30. 14 декабря в 15:00 ледовый спектакль пройдёт в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» Волоколамска, в 19:30 – на катке Центрального парка Лобни. 15 декабря в 16:30 зрители встретятся со звёздами фигурного катания в парке «200 лет Егорьевску». В 19:30 спектакль увидят в Павловском Посаде на стадионе «Заречный», – уточнили в ведомстве.Вход на ледовое шоу будет свободным.
Как рассказал ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, планируется, что в этом сезоне в рамках проекта «Зима в Подмосковье» будет показано 29 ледовых шоу.
В министерстве добавили, что актуальную информацию можно найти на главном туристическом портале Подмосковья. В расписании могут происходить изменения.
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Лора Луганская