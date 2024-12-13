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Ледовый спектакль Авербуха «Чемпионы» покажут в подмосковных городах

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Жители и гости Московской области 13-15 декабря смогут увидеть выступления именитых фигуристов в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Чемпионы». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
«Представления покажут 13 декабря на катке Парка культуры и отдыха на набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне. Начало – в 19:30. 14 декабря в 15:00 ледовый спектакль пройдёт в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» Волоколамска, в 19:30 – на катке Центрального парка Лобни. 15 декабря в 16:30 зрители встретятся со звёздами фигурного катания в парке «200 лет Егорьевску». В 19:30 спектакль увидят в Павловском Посаде на стадионе «Заречный», – уточнили в ведомстве.
Вход на ледовое шоу будет свободным.



Как рассказал ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, планируется, что в этом сезоне в рамках проекта «Зима в Подмосковье» будет показано 29 ледовых шоу.

В министерстве добавили, что актуальную информацию можно найти на главном туристическом портале Подмосковья. В расписании могут происходить изменения.

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Каширские школьники одержали победу на фестивале-конкурсе «Радуга талантов»
13 декабря 2024, 15:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Три школьника из Каширы стали победителями областного творческого фестиваля-конкурса «Радуга талантов», посвящённого поддержке талантов детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В число победителей от городского округа Кашира вошли ученица Барабановской школы Владлена Буравцева, а также ученики Коррекционной школы Егор Верещагин и Александр Шарендо», — говорится в сообщении.
Конкурс проводился для ребят в возрасте от шести до 18 лет в десяти номинациях: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Оригинальный жанр», «Вокал», «Фольклор», «Инструментальная музыка», «Жестовое пение», «Малые театральные формы», «Танец» и «Танец на коляске».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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На концерт певца SHAMAN в Реутове приехали его фанаты из Словакии
13 декабря 2024, 11:33

SHAMAN (фото: медиасток.рф)

Двадцать поклонников певца SHAMAN из Словакии приехали на его концерт, проходивший в деловом комплексе «Мир» в Реутове, перед началом шоу они поделились историей своей любви к русскому певцу.
Знакомство словака Роберта с творчеством SHAMAN началось с увиденного в интернете клипа на песню «Встанем».

«У меня потекли слезы, когда слушал эту песню. (…) Ярослав уникален, и я искренне рад возможности встретиться с ним и посетить его концерт», — сказал Роберт в интервью изданию REGIONS.
На концерт приехала также одна из организаторов словацкого фан-клуба певца Алэна Палахьева.

«Когда я впервые услышала песни SHAMAN, они потрясли меня до глубины души. В соцсетях мы с подругой основали группу поклонников, а потом фан-клуб», — сообщила Алэна.
Для своего любимого перца поклонники из Словакии привезли подарки: флаг своей страны, футболку, сшитую вручную, и 75-градусную настойку.

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Выяснились новые обладатели премии «Золотой граммофон»

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#реутов
#shaman
#концерт
#словакия
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Выяснились новые обладатели премии «Золотой граммофон»
Долина, Маликов, Шоуа и Пресняков получили премии «Золотой граммофон»
13 декабря 2024, 05:24

Дмитрий Маликов (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)

В Москве на площадке «ВТБ Арена» прошла церемония вручения XXIX национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Обладателями премии стали Народные артисты России Лариса Долина и Дмитрий Маликов, лидер группы «Непара» Александр Шоуа и певец Владимир Пресняков, передает РИА Новости.
«Золотой граммофон» — одна из главных музыкальных премий России, учреждённая «Русским радио» в 1996 году.

Награды получили как именитые артисты, включая Сергея Лазарева, Григория Лепса и Ирина Дубцова, так и молодые исполнители: группа Serebro в обновленном составе, Марина Бриз, дуэт «Асия» и «Звонкий», группа Dabro и другие.

Особую статуэтку «Зелёный Граммофон» за продвижение экологичных ценностей вручила певице Алсу руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Церемонию открыли Елена Север и Роман Широких композицией на стихи Марии Захаровой «Верните память».

Мероприятие транслировалось на платформе «VK Видео», а ключевые моменты показывались на медиафасадах Москвы.

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#награда
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В подмосковных парках в субботу откроют около 60 резиденций Деда Мороза
12 декабря 2024, 22:46

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парках Подмосковья 14 декабря откроют Резиденции Деда Мороза. Жителей и гостей региона ждут ярмарки, творческие мастер-классы, встречи с зимним волшебником и многое другое, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

В этом сезоне посетителей ждут 59 резиденций и 111 почт Деда Мороза. Отправить письмо можно до 25 декабря.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«В парке «Ёлочки» городского округа Домодедово открытие резиденции начнётся в 13:50 с праздничного парада-шествия Дедов Морозов и Снегурочек. Затем для посетителей откроются интерактивные точки «Юные помощники Деда Мороза», пройдут соревнования по метлоболу и театрализованное представление «Путешествие в сказку». В завершении праздника зажжётся иллюминация, а желающие смогут отправить письма Деду Морозу по почте», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Парк «Раздолье» в Одинцовском городском округе приглашает на фестиваль «По следам Деда Мороза». Он начнётся в 15 часов. Для детей и взрослых подготовили анимационную программу, танцевальный флешмоб, зимние забавы и мастер-класс по росписи пряника. Главным событием фестиваля станет торжественное открытие резиденции.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Детский городок «Сказочный» в Красногорске предлагает гостям посетить фестиваль «Красногорск. Зима. Волшебство». В 15:00 гости познакомятся со сказочными персонажами, увидят «Северное шоу», побывают на ярмарке мастеров. После этого пройдут торжественное открытие Резиденции Деда Мороза и интерактивная программа с Белой Змеей-предсказательницей.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке им. В. Талалихина в Подольске открытие резиденции стартует в полдень. Гости познакомятся с зимним волшебником и его внучкой Снегурочкой. Юных посетителей ждут хороводы, викторины, мастер-класс и сладкий подарок.

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Ивантеевский музыкально-драматический театр представит премьеру спектакля «Мы – люди!»
12 декабря 2024, 15:51

Фото: Ивантеевский музыкально-драматический театр

15 декабря Ивантеевский музыкально-драматический театр представит премьеру спектакля «Мы – люди!». Его основу легли рассказы Антона Павловича Чехова, которому в январе 2025 года исполнится 165 лет. Премьера приурочена к юбилею великого русского писателя.
«Это не просто постановка по ранним рассказам Чехова, а смелое переосмысление классики для сегодняшнего зрителя, особенно для молодежи. Это синтез классической музыки и современных композиций, изящной хореографии и интересной сценографии. Мы сохранили глубину чеховских идей о вечных ценностях, но подали их в яркой, современной упаковке, которая зацепит каждого», — поделился художественный руководитель спектакля Артем Бибилюров.

Чеховские герои отражают вечные человеческие проблемы и пороки, в них каждый узнает себя. Тонкий юмор писателя, заставляющий задуматься, актуален и в XXI веке.

Фото: Ивантеевский музыкально-драматический театр

Спектакль «Мы-Люди!» напомнит о важности человеческих отношений, сочувствия и взаимопонимания, о том, что от наших поступков зависит будущее.
Художественный руководитель спектакля — Артем Бибилюров, режиссер — Полина Нахимовская, художник — Михаил Карягин, хореограф — Данил Музипов, композитор — Алевтина Добрынина.

Фото: Ивантеевский музыкально-драматический театр

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры».
Премьерные показы спектакля будут проводиться бесплатно, но на них нужно зарегистрироваться.
Начало спектакля в 18:00. Возрастные ограничения: 12

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#спектакль
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LIFE doc выпустил документальный фильм о сотрудничестве России и ОАЭ
12 декабря 2024, 15:13

Фото: Редакция LIFE doc

Редакция LIFE doc выпустила фильм, посвящённый отношениям России и Объединённых Арабских Эмиратов. В сюжете картины две страны, строящие экономическое, культурное и технологическое сотрудничество, несмотря на различия в истории и традициях. Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

История дружбы и деловых связей


ОАЭ — страна, символизирующая стремительный рост и инновации. Сегодня она крупнейший партнёр России среди арабских стран с товарооборотом, превысившим 11 миллиардов долларов.

«Объединённые Арабские Эмираты — это уникальный пример деколонизации мирового порядка. Эта страна, ещё недавно находившаяся под протекторатом Великобритании, за полвека превратилась в мировой центр торговли, технологий и культуры», — подчеркнула уникальность истории востоковед, академический руководитель НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева.


Фото: Редакция LIFE doc

Торговля, технологии и культурный обмен


Представитель Российского экспортного центра в ОАЭ Наджибулло Джаббори сообщил, что Эмираты остаются важнейшим партнером России, несмотря на политическое давление. Эта страна взаимодействует «от космоса до спорта» — в совершенно разных сферах.

Одной из ярких иллюстраций взаимодействия — проект по развитию хоккея в Эмиратах.

Нельзя не сказать о культурном обмене между странами. Например, участие России в Неделе всемирного наследия ЮНЕСКО в Шардже или популярность российских мультфильмов в Эмиратах.

Фото: Редакция LIFE doc

Будущее сотрудничество


Обе страны видят большие перспективы в технологиях и космосе. В фильме повествуется о запуске спутников ОАЭ с космодрома Восточный и роли российской науки в космической программе Эмиратов.
Также будущее сотрудничество происходит в сфере туризма, который позволяет обмениваться опытом и помогать друг другу развиваться.

Подробнее о дружбе ОАЭ и России можно узнать в фильме «ОАЭ: оазис в пустыне».

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Жительница Каширы одержала победу на творческом конкурсе «Голоса сердец»
12 декабря 2024, 14:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Представительница Каширы Владлена Буравцева стала победительницей фестиваля-конкурса искусств для детей и юношества «Голоса сердец — 2024», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Владлена Буравцева стала лауреатом I степени в номинации «Художественное слово». На конкурсе она декламировала стихотворение Марины Цветаевой «Ещё вчера в глаза глядел», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Отмечается, что в этом году фестиваль «Голоса сердец» собрал рекордное количество участников: заявки поступили от 230 молодых дарований из 40 подмосковных муниципалитетов.

Фестиваль организован для поддержки детей, подростков и молодых людей с валидностью или с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс проводится в шести номинациях: декламация, вокал, инструментальная музыка, народные инструменты, декоративно-прикладное и изобразительное искусство.

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В парке в Серебряных Прудах откроют самоварную станцию
12 декабря 2024, 10:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Самоварная станция с разнообразными видами чая и угощением будет работать в парке «Серебряный» городского округа Серебряные Пруды в субботу, 14 декабря, она станет частью общеобластного мероприятия «Парки. Баранки», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благодаря самоварной станции гости праздника смогут погрузиться в удивительное разнообразие видов и сортов чая — от фруктовых до овощных. Посетителям расскажут об истории чаёв и о методах их приготовления», — отмечается в сообщении.
Кроме того, посетителей парка ждут различные игры и концертная программа. Вход на мероприятие свободный, возрастных ограничений нет.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Парк культуры и отдыха «Серебряный» расположен по адресу: рабочий посёлок Серебряные Пруды, улица 8 Марта, дом №11В.

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На выставке в Серпухове представят около 200 произведений русского авангарда
11 декабря 2024, 17:02

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Серпуховском историко-художественном музее 18 декабря откроется выставка «Фабрика авангарда. Выкройка нового мира». Она объединит значимые произведения русских авангардистов и связанные с ними предметы быта.
Экспозицию составят около 200 экспонатов, сообщила «Радио 1» директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Новак.

В основе экспозиции – коллекция самого музея, а также экспонаты из Екатеринбургского музея изобразительных искусств и Музейно-выставочного центра Серпухова.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

По словам Новак, тема авангарда и сейчас будоражит умы и широких масс, и опытных любителей искусства.
«Многие музейные проекты в этом году связаны с авангардом, и мы не стали исключением. В самом названии этой выставки звучит некая метафора, через которую мы постарались разъяснить понятие русского авангарда, известное сегодня во всём мире. Я часто люблю подмечать, что наши замечательные и горячо любимые русские художники – Шишкин, Репин, Васнецов – не столь известны в других странах, как представители русского авангарда, как картины Малевича, Кандинского, Гончаровой. Кстати, в это время появляется очень много художниц, которых позже назовут амазонками русского авангарда», – рассказала директор музея.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В экспозиции можно будет увидеть произведения Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Давида Бурлюка, Владимира Фаворского, Анны Лепорской и других мастеров.
«Многим покажется: разве это искусство? Что в этом такого художественного? Так и ребёнок может. Но дело в том, что это искусство относится к началу XX века, и прославилось оно на весь мир именно благодаря тому, что ничего подобного в художественном мире не было создано. А вот в России были такие передовые идеи, был поиск нового художественного языка, который стал абсолютно уникальным и сегодня вошёл даже в наш национальный культурный код. Будем искать истоки авангарда, узнавать, что вдохновляло художников того периода, как его воспринимали современники, обычные советские люди», – отметила Новак.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Также на выставке будут представлены ткани, набойные доски, изразцы, деревянная утварь и другие предметы народного искусства, сыгравшие важную роль в преобразовании визуального языка начала XX века.
«Это 1920-30-е годы, строительство новой страны, очень непростой, исторический период. Авангард – термин военный, авангард – это передовой отряд. И художники действительно мыслили себя великим передовым отрядом. Помимо экспериментов на холстах, им доверили ещё и улицы. Они украшали и готовили площади к демонстрациям Страны Советов. Позже, в 1930-е годы, на текстильных фабриках начинают производить ткани с авангардными рисунками. Появляется мебель по мотивам работ авангардистов. А сами они создают спектакли, музыку, стихи. Авангард как стиль проникает во все виды искусства», – пояснила собеседница «Радио 1».
Выставка пройдёт в отреставрированном «Каретном сарае» и будет работать до 18 мая 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья, особую поддержку проекту оказал Государственный Русский музей – он помог создать мультимедийную экспозицию. Концепция выставки разработана при участии Центра авангарда Еврейского музея и центра толерантности.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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