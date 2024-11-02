Ансамбль танца «Рассвет» из Котельников стал лауреатом фольклорного фестиваля

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
Образцовый коллектив Ансамбль народного танца «Рассвет» из Котельников стал лауреатом I и II степеней на окружном фестивале русского народного творчества «Народные истоки». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Подопечные руководителя коллектива Надежды Гончаровой представил в конкурсной программе три хореографических композиции: «Сударыня», «Гуляй, село, весело» и «Заплетись, плетень». Первые две были удостоены звания лауреатов II степени, а композиция «Заплетись, плетень» стала лауреатом I степени», – отметили в администрации.Там добавили, что мастерство в танце, пении и фольклоре на фестивале продемонстрировали более 400 участников.
Читайте также:
Воспитателю из Котельников Гусевой присвоили почётное звание
В Котельниках отпраздновали День тыквы и яблок
В Котельниках проведут акцию в честь дня рождения «ВКонтакте»
Лора Луганская