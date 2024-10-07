В Котельниках проведут акцию в честь дня рождения «ВКонтакте»

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Акцию, посвящённую дню рождения социальной сети «ВКонтакте» проведут в четверг, 10 октября, на территории Кузьминского лесопарка в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Гостям праздника расскажут о том, как обеспечить свою безопасность в соцсетях, поделятся интересными фактами и проведут викторину. Праздник начнётся в 10:30», — говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
В администрации также напомнили, что в Кузьминском лесопарке регулярно проводятся различные занятия для жителей. Например, 8 октября в десять утра у сцены начнётся тренировка по скандинавской ходьбе, 9 октября в 18:30 начнётся пробежка, 10 октября в десять утра запланирована скандинавская ходьба, а в 10:30 — занятие по спортивному ориентированию.
Кроме того, в субботу, 12 октября, в девять утра будет проводиться забег в рамках проекта «5 вёрст», а в 11:00 на сцене начнётся анимационная программа.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники
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