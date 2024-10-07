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В Котельниках проведут акцию в честь дня рождения «ВКонтакте»

07 октября 2024, 16:38
Фото: iStock/Smileus

Фото: iStock/Smileus

Акцию, посвящённую дню рождения социальной сети «ВКонтакте» проведут в четверг, 10 октября, на территории Кузьминского лесопарка в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Гостям праздника расскажут о том, как обеспечить свою безопасность в соцсетях, поделятся интересными фактами и проведут викторину. Праздник начнётся в 10:30», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

В администрации также напомнили, что в Кузьминском лесопарке регулярно проводятся различные занятия для жителей. Например, 8 октября в десять утра у сцены начнётся тренировка по скандинавской ходьбе, 9 октября в 18:30 начнётся пробежка, 10 октября в десять утра запланирована скандинавская ходьба, а в 10:30 — занятие по спортивному ориентированию.

Кроме того, в субботу, 12 октября, в девять утра будет проводиться забег в рамках проекта «5 вёрст», а в 11:00 на сцене начнётся анимационная программа.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

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#котельники
#парк
#мероприятия
#спорт
#праздник
В Жуковском в рамках пилотного проекта открыли школьный театр
07 октября 2024, 12:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Жуковский

Творческую площадку открыли для юных артистов открыли в Жуковском на базе школы №10 в рамках пилотного проекта по развитию школьных театров, в церемонии приняли участи губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова и председатель попечительского совета Национального фонда поддержки правообладателей (НФПП), народный артист России Никита Михалков, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Однажды Никита Сергеевич (Михалков — прим. ред.) обратился с идеей и особо отметил важность школьных театров. Для того чтобы он был, конечно, нужны какие-то средства, но согласитесь, что никакой школьный театр не работает без наставника, без его вдохновителя. И у нас, в Московской области, это движение очень распространено, здесь огромное количество школьных театров. Я хочу поблагодарить человека, который олицетворяет творческие театры. Здесь, в Жуковском, это Елена Владимировна Жихарева.», — сказал Андрей Воробьёв.
Важность школьных театров для развития детей отметила министр культуры России Ольга Любимова.

«С особым трепетом всегда поднимаешься на школьную сцену, потому что она первая в нашей жизни, воспоминание о первых наших публичных выступлениях, которое остается с нами на всю жизнь: какую роль дали, кто с тобой играл. (…) Очень важно, что сегодня у ребят есть возможность творить с современным световым оборудованием и звуком», — сказала она.
В свою очередь, министр просвещения РФ Сергей Кравцов поблагодарил губернатора Московской области за внимание к системе образования региона. А Никита Михалков поздравил ребят.

Отмечается, что инициатива по созданию и совершенствованию материально-технической базы школьных театров принадлежит Национальному фонду поддержки правообладателей. Благодаря этому проекту в школе №10 оборудовали современную сцену в профессиональным звуковым, осветительным и видеооборудованием. Фонда также передал школьникам декорации и костюмы. Отмечается, что средства на оснащение театра были выделены и из бюджета Московской области.

В дальнейшем НФПП планирует реализовывать такие проекты и в других школах страны.

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#жуковский
#школа
#театр
#андрей воробьёв
#сергей кравцов
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Дети участников СВО первыми посетили дом для животных-артистов в Подмосковье
04 октября 2024, 21:05

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке «Раздолье» в Одинцовском городском округе начал работу проект «Зоотеррий». Это экспозиционно-просветительский центр для знакомства посетителей с жизнью животных-артистов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Первыми гостями «Зоотеррия» стали дети семей участников спецоперации. Для них провели экскурсии и рассказали о жизни актёров-животных. С приветственным словом выступила руководитель проекта – постановщик цирковых шоу, лауреат премии правительства России Дарья Костюк.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В презентации-открытии участвовали министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов, глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, худрук Большого Московского цирка Аскольд Запашный, художественный руководитель «Уголка дедушки Дурова» Юрий Дуров, знаменитый дрессировщик, заслуженный артист России Дмитрий Куклачёв и руководитель подмосковного филиала Фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Парк «Раздолье» – пример современной культурно-развлекательной инфраструктуры для посетителей любого возраста. Парки Подмосковья ориентированы на семейный досуг. Здесь мы открываем уникальный экспозиционно-просветительский центр «Зоотеррий». Для нас важно, что первыми посетителями нового пространства стали именно дети семей участников СВО. Уже 5 октября первая очередь проекта откроется для всех посетителей», – рассказал Кузнецов.
Детей познакомили с первыми жителями «Зоодома» – двумя арами макао Фараоном и Челси. С этими тропическими птицам будут проводить представления. Желающие смогут покормить пернатых и сделать фото на память.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«Идея проекта – в создании комфортных условий для животных, родившихся вне дикой природы. Посетители смогут познакомиться с их бытом, посетив домики-норы в человеческий рост. Это точные копии жилищ зверей», – рассказала Костюк.
Как отметили в министерстве, шоу-норы будут построены в рамках второй очереди «Зоотеррия». В них поселятся козы, олени, кенгуру, белки, зайцы, енотовидные собаки, волки и лисы. Посетители смогут заказать экскурсию и узнают интересные факты о жизни животных. Для индивидуального посещения будет доступен аудиогид.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

С подробной информацией о проекте можно познакомиться на его сайте.

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#культура
#цирк
#животные
#дети
#одинцовский городской округ
#парк
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
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«Бесприданница» Пушкинского музыкально-драматический театра на фестивале России
04 октября 2024, 18:58

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Пушкинский музыкально-драматический театр представит Подмосковье на фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Более 40 спектаклей от лучших российских музыкальных театров покажут на фестивале.
Пушкинский музыкально-драматический театр представит свой мюзикл «Бесприданница».
Мюзикл поставили при поддержке Министерства культуры России. Благодаря музыке Юрия Лазаря, оригинальному либретто Валентины Виленской, а также современным режиссерским решениям постановщика спектакля Бориса Урецкого, спектакль стал визитной карточкой театра.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Артисты из Пушкино выступят 8 октября на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской в Москве.

Художественный руководитель Пушкинского музыкально-драматического театра Борис Урецкий в беседе с «Радио 1» заявил, что постановка «Бесприданница» является визитной карточкой театр.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

«Мы ее создавали к 200-летию А.Н.Островского, у нас тогда был год его спектаклей. Эта постановка стала особенно интересна молодежи. Это рок-мюзикл — роковая форма музыкального произведения, где действия перенесены в 21 век, причем абсолютно сохранена эстетика Островского. То есть все донесено языком музыкального театра: арии, квартет — формы музыкальной истории. Именно через этот спектакль многие приходят в драматический театр и после него читают Островского другими глазами», — сказала художественный руководитель театра.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

По его словам, в конце спектакля замечается очищение зрителей — слезы. И становится понятно, что основная мысль спектакля донесена до глубины души.
«Деньги не должны убивать стержень человека — то, о чем мы поем и говорим, то, о чем писал Островский. Особых сложностей с постановкой не было, потому что она актуальна и сейчас — в наше время. Если взять любой любой провинциальный город, где есть Лариса и ее мать Огудалова, где есть богатые люди и те, кто за деньги готов сделать все, что угодно. Это очень актуальная история», — поделился собеседник.
Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Он добавил, что любой драматический спектакль неплохо переносится в музыкальную драматургию, потому что музыка дает дополнительную степень сценической выразительности.

«Музыкальный театр помогает произведению заиграть новыми красками, и здесь нет вопросов о том, как вы его адаптируете, потому что это другой жанр», — сказал Борис Урецкий.

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#люди
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В городских округах подготовили праздничные программы ко Дню Московской области
04 октября 2024, 16:12

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Муниципалитеты Подмосковья подготовили обширную праздничную программу, посвящённую Дню Московской области. 5 и 6 октября жители и гости региона смогут принять участие в развлекательных и познавательных событиях, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Так, в городском округе Шаховская откроют выставочный проект, посвящённый Дню Московской области и 95-летию со дня образования Шаховского района. В фойе районного историко-краеведческого музея можно будет увидеть предметы из фондов Шаховского музея. Для жителей пройдёт посвящённая празднику беседа «Моё Подмосковье» и исторический час на тему битвы за Москву.

В городской библиотеке №5 домодедовского микрорайона Белые Столбы приглашают книжный час и презентацию книжной выставки «Милый сердцу край Подмосковье». В городской библиотеке №1 микрорайона Северный, состоится медиа-экскурс по усадьбам родного края «Подмосковные вечера».

В Лотошине пройдёт концертная программа местных творческих коллективов «Люблю тебя, родное Подмосковье!»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Балашихе в сквере Семьи, любви и верности состоится фольклорный праздник «Осенины». В ДК «Кучино» кавер-группа «Сухофрукты» представит концертную программу «Песни на все времена». А в библиотечном центре «Южный» состоится литературно-музыкальный вечер «С милым краем дышу заодно».

Жителей и гостей Истры ждут фестиваль народного творчества «Осень в Подмосковье», а также выставки, квизы, интеллектуальные конкурсы и тематические беседы, посвящённые празднику. Они пройдут в библиотеках и домах культуры муниципалитета.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Люберцах состоятся показ документального фильма «История города», познавательная программа «Родное Подмосковье», литературно-музыкальный вечер, интерактивно-познавательная программа. В Красковском культурном центре посетителей ждёт музыкальная гостиная «Дачное Подмосковье в звуках» и многие другие мероприятия.

Библиотеки Орехово-Зуевского городского округа подготовили для читателей познавательные уроки, краеведческий час, беседы об истории, культуре и природе Подмосковья. В Бронницах планируют экскурсию по музею истории города.

Наро-Фоминский городской округ приглашает на открытый фестиваль детских танцевальных коллективов «Танцевальные истории». Также жителей округа ждёт презентация краеведческой выставки «Страна моя Московия» и экскурсионная программа для детей «Природа Подмосковья».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Подробную информацию об этих и других мероприятиях можно найти в соцсетях, а также на информационных ресурсах администраций городских округов.

Как напомнили в министерстве, День рождения Московской области не случайно отмечается в октябре. Свою историю регион ведет с октября 1781 года, когда императрица Екатерина II подписала указ об учреждении обновлённую Московской губернии.

А 1 октября 1929 года постановлением ВЦИК губерния была преобразована в Центрально-Промышленную область, получившую затем название Московской. С 2001 года День Московской области отмечают в первое воскресенье октября.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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#минкульт мо
#подмосковье
#московская область
#праздник
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В выходные в Клину проведут рок-фестиваль и несколько спортивных праздников
04 октября 2024, 12:45

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Насыщенную развлекательную программу подготовили для жителей и гостей Клинского городского округа на предстоящие выходные — 5 и 6 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В Сестрорецком парке 5 октября состоится 50-ё забег проекта «5 вёрст», а 6 октября стартует исторический забег. Кроме того, в Сестрорецком и Берёзовском парках в субботу состоятся мероприятия в рамках общеобластного проекта «Парки. Осень. Заряжай!». Гостей ждёт спортивная развлекательная программа, мастер-классы, игры и поэтические чтения», — говорится в сообщении.


Кроме того, в Берёзовском парке 5 октября в 11 утра начнётся «Всероссийский день ходьбы», а в 18:00 — фестиваль «Рок Клумба». А на большой парковке Сестрорецкого парка байкеры проведут закрытие мотосезона.

Зрителей также ожидают в Ледовом дворце им. В. Харламова, где вечером состоится хоккейный матч команд РГСУ.

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#клин
#мероприятия
#развлечения
#концерт
#парки
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Театр из Подмосковья впервые поучаствует на Всероссийском фестивале музыкальных театров
04 октября 2024, 10:40

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Министерство культуры и туризма Московской области объявило, что Пушкинский музыкально-драматический театр покажет мюзикл «Бесприданница» на IX Всероссийском фестивале музыкальных театров «Видеть музыку», который проходит с сентября по ноябрь на центральных театральных площадках Москвы.
В фестивале участвуют более 40 постановок ведущих музыкальных театров России, включая «Риголетто» Государственного академического Большого театра, «Весёлую вдову» Московского государственного академического театра, спектакль «Всё, что после» Театра Новая опера, «Четыре девушки» Московского государственного академического детского музыкального театра имени Наталии Сац и другие.

«В фестивале впервые примет участие театр из Московской области. Им стал Пушкинский музыкально-драматический театр, который недавно присоединился к Ассоциации музыкальных театров страны и является единственным профессиональным музыкальным театром Московской области», — отметила исполнительный директор Ассоциации музыкальных театров Наталья Зыкова.
Мюзикл «Бесприданница» был создан при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Благодаря музыке Юрия Лазаря, оригинальному сценарию Валентины Виленской и современным режиссёрским идеям Бориса Урецкого, «Бесприданница» стала не только символом театра, но и одним из ключевых культурных событий прошлого года, связанных с творчеством А. Н. Островского.

Артисты из подмосковного города Пушкино выступят 8 октября в 19:00 на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской, расположенного в самом сердце Москвы на улице Остоженка, дом 25, строение 1. Это одна из самых престижных музыкальных площадок столицы.

Подробная информация о фестивале доступна на официальном сайте мероприятия.

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#театр
#спектакль
#мероприятия
#мюзикл
#подмосковье
#артист
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В Павловский Посад привезут спектакль «Жить»
04 октября 2024, 09:43

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Уникальный социальный спектакль «Жить» сыграют 11 октября в доме культуры «Филимоновский» в Павловском Посаде актёры театрального коллектива «АванСцена», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Это необычная социальная постановка. Зрители увидят короткие истории о детях и взрослых, о проблемах, о непростом. О том, как жить и искать выход, когда, кажется, что всё потеряно. Как находить причины для радости. Жить и учиться любить, ценить, терять и находить», — рассказали о спектакле в руководстве ДК «Филимоновский».
Спектакль начнётся в 11:00, возрастное ограничение — 12 . Для прохода на спектакль зрителям нужно будет взять в доме культуры бесплатные пригласительные билеты.

Адрес ДК «Филимоновский»: город Павловский Посад, улица 1 Мая, дом №66.

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#павловский посад
#дом культуры
#спектакль
#театр
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На театральном фестивале в Чехове подростки покажут спектакли на острые темы
03 октября 2024, 19:59

Фото: сообщество «ВКонтакте» «ПОД(:Р}ОСТКИ РОССИИ».

Федеральный подростковый центр запускает в Подмосковье новый цикл театральных фестивалей. Его будут проводить в рамках региональных практико-образовательных фестивалей подростковых театральных студий «#ПОД(:P}ОСТКИ РОССИИ, сообщили организаторы цикла.
«Спектакли на социально значимые темы показали уже более 1,3 тыс. подростков из шести регионов России. Социальный театр отличается от любого другого подключением участников к волнующей теме и желанием поделиться сложными историями для совместного преодоления. Такое театральное направление пользуется популярностью среди молодёжи, так как служит мостом между воспитанием, образованием и развлечением, позволяя обсуждать деликатные вопросы в увлекательной форме», – говорится в сообщении.
11 октября на базе музея-заповедника Антона Чехова «Мелихово» ребята покажут зрителям собственные театральные постановки, затрагивающие сложные подростковые темы. В фестивале примут участие два коллектива из Москвы.

Театральная студия «Дети райка» покажет антиутопию по повести Александры Зайцевой. На сцене ребята воплотятся в подростков, попавших в альтернативную реальность и вынужденных спасаться от её угроз.

Постановку «Давай боятся вместе», основанную на реальных событиях, покажет театральная студия Jam session. На одном из занятий участница коллектива рассказала о своём страхе потерять дедушку. Так родилась тема спектакля.

После выступлений эксперты Московского городского педагогического университета проведут обсуждение спектаклей с участниками и зрителями.
Помимо этого, педагоги театральных коллективов смогут принять участие в презентации книги «Вербатим и подростки» от писательницы и актрисы театра Анны Старцевой.

Итоги фестиваля можно найти в сообществе «ВКонтакте» «ПОД(:Р}ОСТКИ РОССИИ».

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#культура
#искусство
#театр
#подростки
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#московская область
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Детский хор «Вдохновение» из Серпухова победил на Всероссийском фестивале
03 октября 2024, 19:33

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Хор «Вдохновение» из Детской школы искусств «Синтез» города Серпухова стал лауреатом I степени Всероссийского конкурса-фестиваля культуры и искусства «Серебряный аист». Конкурс проходил в городском округе Коломна.
«Это значимое событие собрало талантливых исполнителей из разных уголков страны. Серпухов представил хор «Вдохновение» под руководством Андрея Зотова. Жюри из почётных деятелей культуры отметило высокий уровень исполнения и глубокое проникновение в музыкальный материал. По итогам конкурса коллектив был удостоен звания лауреата I степени», – сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Там отметили, что успех хора «Вдохновение» подтвердил высокий уровень культурного развития региона и внёс значительный вклад в популяризацию искусства среди молодёжи.

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#дети
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