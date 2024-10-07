В Котельниках проведут акцию в честь дня рождения «ВКонтакте»

Пушкинский музыкально-драматический театр представит Подмосковье на фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Более 40 спектаклей от лучших российских музыкальных театров покажут на фестивале.