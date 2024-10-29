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Воспитателю из Котельников Гусевой присвоили почётное звание

29 октября 2024, 21:52
(обновлено   )
Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Старший воспитатель из Котельников Наталья Гусева удостоена почётного звания «Заслуженный работник образования Московской области». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.


«Наталья Владимировна работает в муниципальном детском саду «Маргаритка» 38 лет, 28 лет из них – в должности старшего воспитателя. Мы гордимся, что в нашем округе работают такие талантливые и преданные своему делу педагоги, как она. Желаем дальнейших успехов и новых достижений», – сказали в администрации.
Награду Наталье Гусевой вручила замглавы муниципалитета Елена Дорошенко. Она подчеркнула, насколько важен вклад воспитателя в развитие образования и воспитание подрастающего поколения.

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#котельники
#воспитатель
#образование
#награда
#подмосковье
#московская область
В Мострансавто за год установят 40 новых моечных комплексов
29 октября 2024, 22:24

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Новые автоматизированные моечные комплексы уже работают в 14 подразделениях Мострансавто. А до конца года компания получит ещё 26 автоматизированных моек, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Сейчас струйно-щёточные установки размещены в Верее, Видном, Домодедове, Ивантеевке, Коломне, Королеве, Люберцах, Одинцове, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде, Подольске, Раменском, Солнечногорске и Чехове. Автомойки оборудованы в специальных боксах. Пять установок представляют собой проездные мойки, ещё девять – портальные», – отметили в ведомстве.
Там пояснили, что у проездных моек моечное оборудование закреплено неподвижно, и они работают при движении транспорта своим ходом без остановки. За счет этого достигается высокая пропускная способность – до одного автобуса малого класса в минуту. На автобус большого класса потребуется около пяти минут.

Портальная мойка представляет собой передвижную моечную установку П-образной формы, которая моет неподвижный транспорт путём его перемещения вдоль по рельсам. Производительность мойки такого типа – от трёх до восьми автобусов в час.
В министерстве добавили, что конца года установить новые автоматизированные моечные комплексы планируют в 26 подразделений Мострансавто.

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#подмосковье
#московская область
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Атлантическая треска напала на 23 млн мойвы у побережья Норвегии
29 октября 2024, 22:04

Фото: iStock/ naturepics_li

Учёные из Массачусетского технологического института (MIT) и Института морских исследований в Норвегии зафиксировали случай хищничества трески в Атлантическом океане.
Во время нерестового сезона мойвы у берегов Норвегии треска начала нападать. Косяк мойвы численностью 23 миллиона рыб простирался на десять километров.

Треска уничтожила 0,1 процент от всей популяции мойвы, но учёные переживают, что из-за произошедшего грядут климатические изменения — из-за этого миграция мойвы может стать более уязвимой. Происшествие стало первым подтверждённым случаем нападения такого масштаба.

Подобного рода массовые примеры хищничества могут сильно влиять на баланс экосистем океанов — это подтверждает степень важности регулярного мониторинга «горячих точек» в море.

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#рыба
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Шатурский алиментщик заплатил миллионный долг после ареста квартиры
29 октября 2024, 22:04

Фото: пресс-служба ФССП МО

Подмосковные судебные приставы взыскали 1 млн 144 тыс. рублей у должника по алиментам. Для этого был наложен запрет на регистрационные действия в отношении половины его доли в квартире, выставленной на продажу. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«В Шатурское районное отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании алиментов для содержания несовершеннолетнего ребёнка. Судебный пристав вызвал должника для разъяснения ситуации и ознакомил с размером задолженности. Мужчину также предупредили о возможной административной ответственности, но тот не стал гасить задолженность», – отметили в пресс-службе.
В результате приставы применили к должнику исполнительский сбор в размере 87 тысяч рублей и ограничили ему выезда за пределы России. Кроме того, они запретили любые регистрационные действия в отношении его доли в квартире, которую он собирался продать.

После получения этой информации и угрозы сорвать сделку должник оперативно оплатил задолженность уже на следующий день. После перечисления всей суммы исполнительное производство было завершено.

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#гурб
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Брат актёра Демчука из «Майора Грома» назвал причину его смерти
29 октября 2024, 21:43

Фото: iStock/ Tatiana rico

Стали известны обстоятельства и причина смерти актёра кино сериалов, артиста рекламы и дубляжа Михаила Демчука.
Брат Владимир умершего артиста рассказал, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая осложнялась избыточным весом Михаила. В последние дни жизни Демчук чествовал себя отлично, был бодрым и излучал позитив — не было никаких предпосылок к трагическому происшествию.

За несколько часов до трагедии Владимир общался с братом — всё было хорошо. Когда в обед он зашёл к брату, то нашёл Михаила без признаков жизни.

Михаил Демчук родился 13 августа 1984 года в Москве. С 2017 года он смог сняться в 43 проектах, среди которых «Майор Гром», «Карамора», «Полярный-2», «Конец света» и «Тур с Иванушками».

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#сердце
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Госдума ужесточила наказание за организацию незаконной миграции
29 октября 2024, 21:29

Фото: iStock/ AnnaStills

Госдума приняла три закона, которые ужесточают наказание за организацию незаконной миграции.
Теперь в России будет действовать уголовная ответственность за содействие нелегальной миграции. Преступников будут лишать свободы сроком от двух до пяти лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Если правонарушители действовали в составе организованной группы или являлись должностными лицами, то денежный штраф увеличится до миллиона рублей с лишением свободы от пяти до десяти лет. Если нелегальная миграция привела к тяжким преступлениям, то в тюрьме придётся пробыть от восьми до пятнадцати лет и заплатить от трёх до пяти миллионов.

В новых законах также указано то, что власти смогут блокировать ресурсы, которые рекламируют услуги нелегальной миграции. По решению генерального прокурора или его заместителей Роскомнадзор будет осуществлять блокировку веб-сайтов.

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#роскомнадзор
#госдума
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Песни SHAMAN появились в школьной программе
Песни SHAMAN попали в кольную программу по музыке в Чите
29 октября 2024, 21:28

Фото: iStock/DGLimages

Творчество популярного российского исполнителя SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) попало в школьную программу по музыке. Об этом сообщает РЕН ТВ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что такое решение приняли власти Читы. Изучают песни SHAMAN наряду с классической музыкой ученики местных школ седьмых и восьмых классов. Они разбирают композицию «Я русский» и исполняют песни пева хором на занятиях по музыке.

Кроме того, в школьную программу были включены патриотические песни Олега Газманова и группы «Любэ».

Учитель музыки одной из школ Читы Татьяна Ларионова рассказала, что на уроках школьники изучают историю страны, музыку и жанры. Дети воспитываются на произведениях Глинки, Чайковского и других классиков. Однако привлекать внимание молодёжи нужно и современными исполнителями, это становится мостом между прошлым и настоящим.

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#музыка
#shaman
#дети
#уроки
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В Киеве снесут памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке
29 октября 2024, 21:16

Фото: iStock/Svet Ivan

В Киеве хотят снести памятники писателю Михаилу Булгакову, поэтессе Анне Ахматовой и композитору Михуилу Глинке. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на депутата Киевского городского совета Людмилу Ковалевскую.
Отмечается, что рабочая группа по декоммунизации поддержала решения о демонтаже с переносом памятника национального значения Михаилу Глинке из Городского сада на хранение, демонтаже памятника Михаилу Булгакову на Андреевском спуске и демонтаже памятника Анне Ахматовой в Городском саду.

Напомним, что в 2015 году на Украине приняли так называемый закон о декоммунизации. После этого начался демонтаж памятников, связанных с историей СССР, и переименование улиц.

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#закон
#ссср
#киев
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Умер участник «Что? Где? Когда?» и экс-глава пресс-службы «Росатома» Черемисинов
29 октября 2024, 20:48

Фото: iStock/Jack Holliday

Экс-директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов умер на 56-м году жизни.
Отмечается, что на протяжении более чем семи лет он представлял корпорацию в программе «Что? Где? Когда?». Он защищал интересы знатоков, помогал разбираться со сложными игровыми ситуациями, а также вручал приз «Хрустальный атом» самому лучшему знатоку.

О его кончине сообщили в Telegram-канале телепрограммы «Что? Где? Когда?». При этом без уточнения причины смерти. Прощание с Черемисиновым состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября.

Команда телеигры выразила соболезнования родным и близким Черемисинова.

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Учитель преподавал «секс-историю» 15-летней девочке
Учитель истории из Подмосковья полгода совращал девочку-подростка
29 октября 2024, 20:31

Фото: iStock/ mapo

В Подмосковье правоохранительные органы задержали 29-летнего учителя истории за роман с 15-летней ученицей.
Против педагога возбудили уголовное дело статье 135 («Развратные действия») УК РФ, сообщает Телеграм-канал SHOT.

По данным издания пара обменивалась фотографиями интимного характера и ходила на секретные свидания.

Мама девочки заметила, что дочь стала нервно прятать от неё телефон. Женщина проверила переписки и обнаружила, что подросток ведёт интимную переписку с бывшим учителем истории.

Оказалось, что девочка уже несколько месяцев общается с 29-летним Максимом А., который раньше был её преподавателем в лицее. С начала учебного года девочка-подросток училась в колледже. По словам самой ученицы, всё началось с разговоров в сети, потом они начали присылать друг другу откровенные фотографии и ходить на свидания, где мужчина преподавал ей «секс-историю». Он целовал и трогал девочку за интимные места.

Преподавателя задержали, он признал в преступлении. Правоохранительные органы возбудили против мужчины уголовное дело по статье «Развратные действия» — его могут лишить свободы ​сроком до трёх лет. Учителя также лишат прав занимать определённые должности.

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