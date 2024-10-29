Воспитателю из Котельников Гусевой присвоили почётное звание

Подмосковные судебные приставы взыскали 1 млн 144 тыс. рублей у должника по алиментам. Для этого был наложен запрет на регистрационные действия в отношении половины его доли в квартире, выставленной на продажу. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.