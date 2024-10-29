Воспитателю из Котельников Гусевой присвоили почётное звание

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
Старший воспитатель из Котельников Наталья Гусева удостоена почётного звания «Заслуженный работник образования Московской области». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наталья Владимировна работает в муниципальном детском саду «Маргаритка» 38 лет, 28 лет из них – в должности старшего воспитателя. Мы гордимся, что в нашем округе работают такие талантливые и преданные своему делу педагоги, как она. Желаем дальнейших успехов и новых достижений», – сказали в администрации.Награду Наталье Гусевой вручила замглавы муниципалитета Елена Дорошенко. Она подчеркнула, насколько важен вклад воспитателя в развитие образования и воспитание подрастающего поколения.
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Лора Луганская