Археологи из Мексики нашли индейский портал в мир мёртвых

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В городе Митла на юге Мексики археологи нашли сеть тоннелей — она служила индейским порталом в мир мёртвых, информирует РИА Новости.
Под фундаментом католической церкви Сан-Пабло-Апостол сотрудники местного Национального института антропологии и истории обнаружили пустоты — некоторые из них достигают глубины 30 метров.
Раньше на этой территории жили индейцы-сапотеки. Город называли «индейским Ватиканом».
На месте церкви Сан-Пабло-Апостол раньше стоял крупный сапотекский храм, а под ним система тоннелей. Здесь проводили жертвоприношения, неподалёку располагались усыпальницы великих правителей и гигантская каменная дверь, которую жрецы охраняли сутками напролёт. Согласно индейским поверьям, за ней начинался загробный мир — Лиобаа.
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«Согласитесь, нечто странное — когда под церковным алтарем вдруг ничего нет», — отметил археолог Марко Вигато.
Раньше на этой территории жили индейцы-сапотеки. Город называли «индейским Ватиканом».
На месте церкви Сан-Пабло-Апостол раньше стоял крупный сапотекский храм, а под ним система тоннелей. Здесь проводили жертвоприношения, неподалёку располагались усыпальницы великих правителей и гигантская каменная дверь, которую жрецы охраняли сутками напролёт. Согласно индейским поверьям, за ней начинался загробный мир — Лиобаа.
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Ольга Енгалычева