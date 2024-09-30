Археологи обнаружили один из крупнейших кладов украшений и монет в Великом Новгороде

Фото: iStock/microgen
Археологи обнаружили в Великом Новгороде довольно крупный клад из серебряных украшений и монет, которые датируются последней четвертью X века, когда на Руси правил Владимир Креститель. Об этом сообщили в пресс-службе Института археологии РАН.
Директор ИА РАН академик Николай Макаров заявил, что археологами было найдено на так много крестов, которые точно датированы второй половиной X века. Эти же находки в Великом Новгороде являются камерными погребениями Псковского и Киевского некрополей и Плиснеска.
Эта находка позволила узнать, что христианские предметы появились в Новгороде ещё до официального принятия крещения Руси в 988 году.
Отмечается, что ценный клад был найден в Великом Новгороде во время раскопок перед строительством жилого года. Он стал всего лишь третьей подобной находкой, обнаруженной в городе за время изучения слоёв, относящихся к первым десятилетиям существования поселения.
Читайте также:
В Татарстане нашли погребения старше египетских пирамид
Археологи выявили в Дмитровском городском округе новый объект
В Египте при раскопках археологи нашли меч фараона Рамзеса II
Эта находка позволила узнать, что христианские предметы появились в Новгороде ещё до официального принятия крещения Руси в 988 году.
Отмечается, что ценный клад был найден в Великом Новгороде во время раскопок перед строительством жилого года. Он стал всего лишь третьей подобной находкой, обнаруженной в городе за время изучения слоёв, относящихся к первым десятилетиям существования поселения.
Читайте также:
В Татарстане нашли погребения старше египетских пирамид
Археологи выявили в Дмитровском городском округе новый объект
В Египте при раскопках археологи нашли меч фараона Рамзеса II
Анастасия Чинкова