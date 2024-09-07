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В Египте при раскопках археологи нашли меч фараона Рамзеса II

07 сентября 2024, 08:06
Фото: istockphoto/yuelan

Фото: istockphoto/yuelan

Египетские археологи во время раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере страны обнаружили меч, принадлежащий знаменитому фараону Рамзесу II. Об этом сообщили в министерстве туризма и древностей Египта.


В сообщении указано, что египетская археологическая миссия сумела также обнаружить ряд архитектурных блоков из самана, из которых были возведены военные казармы и склады для оружия и продовольствия эпохи Нового царства. Можно сделать вывод, что в археологическом районе Телль-эль-Абкайн учёные наткнулись на место, где в древности располагался военный лагерь. Это подтверждают находки оружия и личных вещей солдат.

Среди прочего был найден длинный бронзовый меч, снабжённый картушем (именной табличкой - прим. ред.). На ней было выгравировано имя фараона Рамзеса II. Также археологи обнаружили амулеты и два известняковых блока, на одном из которых иероглифами были написаны титулы правителя древнего Египта.

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#военные
#лагерь
#солдат
#египет
#археология
Сухпайки из дела о хищении в Министерстве обороны запретили к использованию
07 сентября 2024, 06:09

Фото: istockphoto/Zolnierek

В рамках уголовного дела о хищении имущества, принадлежащего Министерству обороны, экспертиза установила, что использование фигурирующих в головном уголовно деле сухпайков запрещено, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.
«Согласно извещениям о результатах лабораторного исследования индивидуальные рационы питания не соответствуют техническим условиям и запрещены к использованию по назначению», – подчеркивается в материалах.

Ранее стало о хорошей жизни фигурантки дела о мошенничестве с сухпайками главного менеджера «Грязинского пищевого комбината» Эльвиры Смирновой.

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#мошенничество
#минобороны рф
#суд
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Варфоломеев день 7 сентября: Как привлечь богатство и почему нельзя звенеть монетами
Верующие отмечают перенесение мощей апостола Варфоломея 7 сентября
07 сентября 2024, 00:00

Автор фото: Istockphoto/my own photos

7 сентября православные верующие отмечают перенесение мощей апостола Варфоломея в конце VI века.
Об особенностях праздника перенесения мощей апостола Варфоломея, народных приметах и традициях расскажет редакция «Радио 1».

Варфоломеев день: история

Апостол Варфоломей пострадал за Христа в 71 году в Албане, где и находились его святые мощи. Позже ковчег перевезли в город Анастасиуполь, где от мощей происходили многочисленные чудеса. Когда город захватил персидский царь, христиане забрали мощи и бежали. Настигшие их жрецы бросили ковчег в море. Случилось чудо и мощи не потонули — ковчег с мощами апостола Варфоломея пристал к берегу у острова Липары в Италии.

В народе седьмой день сентября имеет богатую историю. В православной традиции – это время сбора урожая, когда крестьяне благодарили Бога за дары природы. Праздник также символизирует окончание лета и начало осени, когда природа готовится к зимнему покою.
Автор фото: Istockphoto/ puflic_senior

Приметы на Варфоломеев день

  • Если листья на землю падают лицевой стороной – зима будет морозной и снежной.
  • Если в этот день идет дождь, то осень будет дождливой.
  • Увидеть луковицы на поле – к хорошему урожаю в следующем году.
  • Если день будет солнечным, то зима ожидается мягкой и теплой.
Эти приметы отражают наблюдения за природой, в древние времена они помогали предсказать погодные условия на ближайшие месяцы.

Что можно делать 7 сентября

  • 7 сентября считается днем благодарности. В этот день традиционно готовят блюда из грибов и овощей. Согласно обычаю, принято устраивать семейные трапезы, где собираются близкие и делятся историями о прошедшем лете.
  • Нужно встать рано утром и произнести вслух свое желание, глядя на первые лучи солнца. Чтобы оно сбылось – никому о нем не рассказывайте.
  • Этот день благоприятен для поездок и покупок, они должны сложиться удачно.
  • Принято умываться водой, в которой всю ночь пролежало серебро – считается, что это привлечет богатство.

Автор фото: Istockphoto/ArisSu

Чего делать нельзя в Варфоломеев день

  • Чтобы не начались проблемы с деньгами, не рекомендуется в этот день оставлять на столе пустую посуду;
  • Нельзя ссориться и конфликтовать, так как это может привести к несчастьям в семье;
  • Не рекомендуется начинать ремонт – он будет трудным и доставит проблемы;
  • Нельзя звенеть монетами в карманах, чтобы не лишиться сбережений;
  • Не стоит брать в лес маленьких детей – они могут потеряться.
Предания основаны на многовековых наблюдениях людей, которые стремились к миру в семье, покою в душе, благополучию и сытости.

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Парк Мира в Коломне откроют после реконструкции к 847-летию города
06 сентября 2024, 22:59

Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

В Коломне 14 сентября, в день 847-летия города, откроют обновлённый парк Мира. В полдень в парке запустят фонтан, сообщили в пресс-службе администрации Коломенского городского округа.
Это самый большой в Коломне фонтан. Диаметр его чаши превышает 35 м. Позже на этом городском пространстве откроют тематические площадки для детей.
«В 14 часов в парке стартует фестиваль «Виват, Коломна!». На нём соберутся профессиональные, образцовые и народные детские духовые оркестры из Коломны, Озёр, Каширы и из соседней Рязанской области. В программе – произведения от классики до джаза, от старинных маршей до произведений российских композиторов», – говорится в сообщении.
Весь день в парке будет работать пункт сбора помощи для участников СВО.

Финалом открытия парка Мира станет выступление солистов Коломны и гостей города – Михаила Брагина из «Мурзилки LIVE» и группы «Город 312». Программа начнётся в 18:30.

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#коломна
#благоустройство
#день города
#парк
#реконструкция
#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье с января зарегистрировали более 3,3 тыс. питомцев
06 сентября 2024, 22:20

Фото: пресс-службе Минсельхозпрода МО

В Московской области с начала года зарегистрировали более 3,3 тыс. домашних животных. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Помимо регистрации, на базе всех ветеринарных станций ведомства питомцев чипируют. Под кожу животному устанавливают безопасный и не доставляющий дискомфорта электронный чип. Питомцу присваивается номер, а информация о нем и хозяине заносится в базу данных. С случае потери можно быстро найти четвероногого друга и вернуть домой», – отметили в Минсельхозпроде.
Там напомнили, что в конце августа в подмосковных парках запустили акцию, в ходе которой прямо во время прогулки можно чипировать, зарегистрировать и вакцинировать питомца.

Подробную информацию, адреса и время работы мобильных пунктов можно найти на сайте.

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#ветеринары
#подмосковье
#московская область
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Rutube перестал работать из-за крупной атаки хакеров
Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за два года
06 сентября 2024, 21:57

Фото: istockphoto/ Nattakorn Maneerat

Крупнейшая за последние два года DDoS-атака обрушилась на российский видеохостинг Rutube. Об этом сообщила пресс-служба платформы после жалоб пользователей на массовые сбои.
Сбои в работе Rutube начали фиксировать вечером 6 сентября. Больше всего сообщений от пользователей поступало из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
«Специалисты уже работают над ликвидацией угрозы, это может привести к временным сбоям в работе видеохостинга», – цитирует комментарий пресс-службы ТАСС.

Ранее крупная DDoS-атака на российских операторов связи произошла 21 августа. Тогда из-за действий хакеров временно не работали мессенджеры и социальные сети. Массовые отключения фиксировали у Tele2, Билайна, Ростелекома, МТС и других операторов.

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В ГД предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов
06 сентября 2024, 21:49

Фото: iStock/vichinterlang

В Госдуме предложили ввести устную часть в экзамен по русскому языку для мигрантов, которые претендуют на получение разрешения на работу в России.
Отмечается, что заместитель руководителя фракции «Новые люди» в Госдуме Сардана Авксентьева направила соответствующее обращение министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову.

Она подчеркнула, что в настоящее время в экзамене отсутствует устная часть, а словесная коммуникация является залогом того, что будущий трудовой мигрант сможет успешно выполнять свою работу и адаптироваться в новом для него обществе.

Кроме того, в экзамене отсутствуют вопросы, благодаря которым можно оценить понимание иностранцем своей ответственности за совершение преступлений на территории другого государства. Для этого необходимо ввести вопросы на знание базового законодательства.

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#госдума
#экзамены
#русский язык
#мигранты
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В России утвердили правила хранения и использования медицинских аптечек
МВД утвердило правила хранения и использования медицинских аптечек
06 сентября 2024, 21:36

Фото: iStock/Tomasz Majchrowicz

МВД России утвердило требования по хранению и использованию аптечки в автомобиле. Соответствующий проект приказа представлен на портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что аптечка должна располагаться в таком месте, где будет осуществлён беспрепятственный и быстрый доступ к ней. При этом она не должна мешать управлению транспортом.

Также водители должны обеспечивать регулярный контроль за комплектацией аптечек и их пополнением, а также за сроками годности медикаментов. В документе указано, что по истечении срока годности лекарства должны быть утилизированы.

Кроме того, не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторно использовать их при загрязнении кровью и другими биологическими жидкостями.

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#мвд
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#аптечка
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Более 100 кибератак отразила система электронного голосования на выборах в Москве
Ковалёв: 120 кибератак отбила система цифрового голосования на выборах в Москве
06 сентября 2024, 21:04

Фото: iStock/dusanpetkovic

Система электронного голосования в единый день голосования в Москве отразила 120 хакерских кибератак. Об этом в беседе с журналистами сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за проведением голосования в столице Вадим Ковалёв.
Он подчеркнул, что система цифрового голосования работает отлично. В пятницу с 08:00 до закрытия избирательных участков в 20:00 было отражено 120 кибератак хакеров.

Накануне проведения выборов, рассказал Ковалёв, система была тщательно протестирована, поэтому сейчас она стабильна и устойчива.

Выборы проходят в десятках регионов России с 6 по 8 сентября. Жителям столицы предстоит проголосовать за депутатов Мосгордумы, а жители Троицкого и Новомосковского округов голосуют за муниципальных депутатов.

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#голосование
#москва
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Умер бывший главный редактор kommersant.ru Черников
06 сентября 2024, 20:15

Фото: iStock/Boris Ipatov

Умер экс-главный редактор издания «Коммерсантъ» Павел Черников. Об этом сообщается на сайте издания.
Отмечается, что о его смерти стало известно 6 сентября. Он скончался на 47-м году жизни.

В издательстве напомнили, что Черников пришёл к ним работать ещё в 1990-е, а в 1999 году стал редактором информационного центра. Со слов его коллег, специалист стал одним из самых незаменимых сотрудников в редакции. Также он являлся автором множества справочников, тестов, рейтингов, обзоров, а также ярких идей и остроумных шуток.

Позднее, в 2003 году, Черников занял пост ответственного секретаря журнала «Коммерсантъ-власть», а спустя три года – главным редактором сайта kommersant.ru.

В 2011 году он покинул издание и стал заниматься цифровыми проектами в компаниях Digital October, VRTech и других.

Редакция выразила соболезнование родным и близким Павла Черникова.

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