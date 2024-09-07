В Египте при раскопках археологи нашли меч фараона Рамзеса II

Фото: istockphoto/yuelan
Египетские археологи во время раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере страны обнаружили меч, принадлежащий знаменитому фараону Рамзесу II. Об этом сообщили в министерстве туризма и древностей Египта.
В сообщении указано, что египетская археологическая миссия сумела также обнаружить ряд архитектурных блоков из самана, из которых были возведены военные казармы и склады для оружия и продовольствия эпохи Нового царства. Можно сделать вывод, что в археологическом районе Телль-эль-Абкайн учёные наткнулись на место, где в древности располагался военный лагерь. Это подтверждают находки оружия и личных вещей солдат.
Среди прочего был найден длинный бронзовый меч, снабжённый картушем (именной табличкой - прим. ред.). На ней было выгравировано имя фараона Рамзеса II. Также археологи обнаружили амулеты и два известняковых блока, на одном из которых иероглифами были написаны титулы правителя древнего Египта.
Читайте также:
Археологи выявили в Дмитровском городском округе новый объект
В Великобритании археологи нашли под отелем 24 древних скелета
На Крите найден ритуальный комплекс, напоминающий лабиринт Минотавра
Александр Бойцов