Археологи выявили в Дмитровском городском округе новый объект

Фото: пресс-служба Главного управления культурного наследия МО
В перечень выявленных объектов культурного наследия включили ещё один объект археологического наследия. Это «Культурный слой города Дмитрова XV-XIX вв.», расположенный в Дмитровском городском округе, рассказали в пресс-службе Главного управления культурного наследия Московской области.
«В ходе работ были обнаружены археологические предметы – изделия из железа и фрагменты изделий из цветного металла, фрагменты фарфоровых и стеклянных сосудов, керамических изразцов и керамических сосудов», – сообщили в ведомстве.Как отметили учёные, объект представляет большую ценность для изучения истории заселения и хозяйственного освоения территории в первой половине XV-XIX веках.
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Лора Луганская