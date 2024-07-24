Арт-выходной «Праздник изразца» проведут в Зарайске в двухдневном формате

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» 10 и 11 августа пройдёт арт-выходной «Праздник изразца». Сделать его двухдневным решили в этом году, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Праздник проводится в Зарайске в третий раз, но уже успел стать традиционным летним мероприятием, объединяющим современных художников и любителей искусства. Гостей ждут показ мод, выставки, мастер-классы, встречи с художниками-керамистами и концерты под открытым небом.
В субботу, 10 августа, зрителей соберёт показ мод. Уникальные работы представят художники-модельеры, а моделями для демонстрации одежды смогут стать гости программы.
В этот день для свободного посещения будут открыты выставки «Зарайский гарнизон эпохи Смуты» в Богоявленской башне кремля, а также «Искусство в ремесле. Круг гончара» в здании Присутственных мест. Кроме того, на территории Зарайского кремля начнёт работу выставка современной авторской керамики, стекла и дерева «Открытый периметр». Экспонаты будут выставлены под открытым небом. Свои произведения специально для этой экспозиции привезут художники Абрамцева, Гжели, Скопина и Москвы.
Также в субботу в «Открытых мастерских» все желающие под руководством керамистов смогут освоить азы гончарного ремесла и изготовить изразец. Вечером гостей ждёт шоу художника Михаила Садовникова «Круговорот».
Воскресенье, 11 августа, посвятят детскому творчеству. Работы юных мастеров будут выставлены наравне с произведениями профессиональных художников. Выставка на траве «Юность Гжели» заработает в Зарайском кремле впервые и представит работы маленьких художников.
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В субботу, 10 августа, зрителей соберёт показ мод. Уникальные работы представят художники-модельеры, а моделями для демонстрации одежды смогут стать гости программы.
В этот день для свободного посещения будут открыты выставки «Зарайский гарнизон эпохи Смуты» в Богоявленской башне кремля, а также «Искусство в ремесле. Круг гончара» в здании Присутственных мест. Кроме того, на территории Зарайского кремля начнёт работу выставка современной авторской керамики, стекла и дерева «Открытый периметр». Экспонаты будут выставлены под открытым небом. Свои произведения специально для этой экспозиции привезут художники Абрамцева, Гжели, Скопина и Москвы.
Также в субботу в «Открытых мастерских» все желающие под руководством керамистов смогут освоить азы гончарного ремесла и изготовить изразец. Вечером гостей ждёт шоу художника Михаила Садовникова «Круговорот».
Воскресенье, 11 августа, посвятят детскому творчеству. Работы юных мастеров будут выставлены наравне с произведениями профессиональных художников. Выставка на траве «Юность Гжели» заработает в Зарайском кремле впервые и представит работы маленьких художников.
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Лора Луганская