Международный яблочно-книжный фестиваль в Коломне проведут в новом формате

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Коломне 7 и 14 сентября состоится XII Международный яблочно-книжный фестиваль. В этом году мероприятие будет проходить две субботы подряд, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проходит в городе с 2011 года и за это время стал ключевым культурным и литературным событием Подмосковья. Уникальный формат сочетает литературу, садоводство, искусство, музыку, театр и гастрономию. Атмосфера старинного русского города придает событию особый стиль. Основная программа развернётся в исторической части Коломны 7 сентября и будет дополнена более камерной в Парке Мира 14 сентября.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фестивальная программа включает выступления известных авторов и обсуждение бестселлеров нон-фикшн на сцене «Открытой литературной студии»; презентации книжных новинок в «Издательском павильоне» и программу встреч с детскими издательствами; спектакли в интерьерах города; «музыку на траве», концерты в скверах и на набережной; дегустации продуктов; книжный и детский маркеты.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В музыкальной программе – музыка звучащего сада от фолка до оркестровой музыки в современном ее понимании. Театральная программа объединит спектакли об отношениях людей, которые надо взращивать, чтобы получить заслуженные плоды.
«Городской обед» во дворе музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в этом году будет угощать плодами. Гостям расскажут о старинных рецептах варенья и предложат сварить своё.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
7 сентября мероприятия фестиваля пройдут в сквере им. Зайцева, сквере им. Гагарина, музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», музее-лаборатории «Шёлковая фабрика», на Москворецкой набережной и в других локациях Коломны.
Подробную информацию о фестивале можно найти на его сайте.
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«Тема этого года – «Угощение садом». В старину садом угощали, как изысканным блюдом. «Угостить садом» означало прогулку, любование видами, вдыхание ароматов цветущих растений и плодов, беседы, философские размышления, наслаждение звуками сада, умиротворение, чтение книг, уединение и изучение», – пояснили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Фестивальная программа включает выступления известных авторов и обсуждение бестселлеров нон-фикшн на сцене «Открытой литературной студии»; презентации книжных новинок в «Издательском павильоне» и программу встреч с детскими издательствами; спектакли в интерьерах города; «музыку на траве», концерты в скверах и на набережной; дегустации продуктов; книжный и детский маркеты.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В музыкальной программе – музыка звучащего сада от фолка до оркестровой музыки в современном ее понимании. Театральная программа объединит спектакли об отношениях людей, которые надо взращивать, чтобы получить заслуженные плоды.
«Городской обед» во дворе музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в этом году будет угощать плодами. Гостям расскажут о старинных рецептах варенья и предложат сварить своё.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
7 сентября мероприятия фестиваля пройдут в сквере им. Зайцева, сквере им. Гагарина, музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», музее-лаборатории «Шёлковая фабрика», на Москворецкой набережной и в других локациях Коломны.
Подробную информацию о фестивале можно найти на его сайте.
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Лора Луганская