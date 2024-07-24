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Международный яблочно-книжный фестиваль в Коломне проведут в новом формате

24 июля 2024, 16:35
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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В Коломне 7 и 14 сентября состоится XII Международный яблочно-книжный фестиваль. В этом году мероприятие будет проходить две субботы подряд, рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Фестиваль проходит в городе с 2011 года и за это время стал ключевым культурным и литературным событием Подмосковья. Уникальный формат сочетает литературу, садоводство, искусство, музыку, театр и гастрономию. Атмосфера старинного русского города придает событию особый стиль. Основная программа развернётся в исторической части Коломны 7 сентября и будет дополнена более камерной в Парке Мира 14 сентября.
«Тема этого года – «Угощение садом». В старину садом угощали, как изысканным блюдом. «Угостить садом» означало прогулку, любование видами, вдыхание ароматов цветущих растений и плодов, беседы, философские размышления, наслаждение звуками сада, умиротворение, чтение книг, уединение и изучение», – пояснили в пресс-службе.


Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фестивальная программа включает выступления известных авторов и обсуждение бестселлеров нон-фикшн на сцене «Открытой литературной студии»; презентации книжных новинок в «Издательском павильоне» и программу встреч с детскими издательствами; спектакли в интерьерах города; «музыку на траве», концерты в скверах и на набережной; дегустации продуктов; книжный и детский маркеты.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В музыкальной программе – музыка звучащего сада от фолка до оркестровой музыки в современном ее понимании. Театральная программа объединит спектакли об отношениях людей, которые надо взращивать, чтобы получить заслуженные плоды.

«Городской обед» во дворе музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» в этом году будет угощать плодами. Гостям расскажут о старинных рецептах варенья и предложат сварить своё.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

7 сентября мероприятия фестиваля пройдут в сквере им. Зайцева, сквере им. Гагарина, музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», музее-лаборатории «Шёлковая фабрика», на Москворецкой набережной и в других локациях Коломны.

Подробную информацию о фестивале можно найти на его сайте.

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#подмосковье
#московская область
Жителей Подмосковья пригласили на грантовый конкурс фестиваля «Морфология улиц»
24 июля 2024, 15:53

Фото: сайт фестиваля «Морфология улиц»

9 августа в Тюмени состоится очная защита проектов Всероссийского конкурса молодёжных проектов в рамках проекта паблик-арта «Морфология улиц». Об этом сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
«Проект развивает уличное искусство Тюмени с 2017 года, а с 2023-го стал международным, укрепив позицию города как молодого центра паблик-арта в России. В грантовом конкурсе могут принимать участие граждане России в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Максимальный размер гранта – 600 тыс. рублей», – говорится в сообщении.
Подробно с проектом можно ознакомиться в соцсети «ВКонтакте».

Зарегистрироваться на грантовый конкурс можно на платформе ФГАИС «Молодёжь России».

Заявочная кампания заканчивается 28 июля 2024 года в 18 часов по московскому времени. Физическое лицо может представить не более одной заявки по 16 номинациям.

Защита проектов пройдёт в мультицентре «Контора пароходства» по адресу: г. Тюмень, ул. 25 Октября, д. 23А, стр. 1

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#культура
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#граффити
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#подмосковье
#московская область
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В усадьбе Гребнево проведут масштабный культурно-просветительский фестиваль
24 июля 2024, 10:29

Фото: пресс-службе администрации г. о. Щёлково

В усадьбе Гребнево 4 августа пройдёт культурно-просветительский фестиваль «Один день в русской усадьбе». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щёлково.
«Это совместный проект Русского географического общества и Ассоциации владельцев исторических усадеб. Концепция фестиваля основана на реконструкции усадебной жизни XIX века. На день гости переносятся в эту атмосферу и оказываются в центре культурного события, наполненного творчеством, музыкой, дворянскими обычаями и традициями», – говорится в сообщении.
В программе - волонтёрский субботник; фотовыставка, посвящённая прошлому и настоящему русских усадеб; круглый стол по сохранению культурного наследия; документальные фильмы «Возрождённые усадьбы России» и VR-фильм «Россия. Виртуальное путешествие» от «Русского географического общества». Также на фестивале пройдут мастер-класс по игре в крокет и концерт «Музыка в русской усадьбе».

Вход будет бесплатным. Фестиваль продлится с 10 до 18 часов.

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#культура
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#подмосковье
#московская область
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Молодёжь Подмосковья отправилась на крымский фестиваль «Таврида.АРТ»
23 июля 2024, 14:29

Фото: пресс-служба МИСК

Делегация Подмосковья отправилась в Крым на Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», который будет проходить с 26 по 28 июля в бухте Капсель в Судаке, сообщает пресс-служба областного министерства информационных и социальных коммуникаций.
«Таврида — это главное креативное мероприятие года, на которое мы регулярно формируем и отправляем делегацию нашей молодежи. В этом году в нее вошли более 240 самых активных ребят со всего региона — это молодые творцы в области театра, музыки, живописи, танца, медиа, компьютерных технологий и прочих сфер», — рассказала министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе.
Она также сообщила, что областная делегация в рамках выставки регионов «АРТ-ЭКСПО» организует стенд Московской области. Его тема — «Подмосковье — это любовь».

Фестиваль «Таврида.АРТ» — ежегодное масштабное культурно-просветительское событие, посвящённое молодому искусству. В этом году фестиваль посвящён культурному многообразию народов России.

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#таврида
#фестиваль
#екатерина швелидзе
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#московская область
#подмосковье
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Юных жителей Подмосковья пригласили на творческий конкурс Росводресурсов
23 июля 2024, 10:55

Фото: iStock/yacobchuk

Общероссийский конкурс детских рисунков «Разноцветные капли» проводит Федеральное агентство водных ресурсов, принять в нём участие приглашаются жителей Московской области в возрасте от трёх до 16 лет, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Подмосковные дети традиционно являются одними из наиболее активных участников конкурса Росводресурсов. Я обращаюсь к родителям с просьбой рассказать детям об этом конкурсе, о значении воды и водоёмов и помочь им принять участие», — сказал глава Минэкологии области Тихон Фирсов.
Приём конкурсных работ уже начался, он продлится до 18 октября. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса рисуюводу.рф. Там же размещена подробная информация об условиях участия, номинациях и пр.

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Впервые прошедший в Зарайске фестиваль «Достоевский» посетили 25 тысяч человек
22 июля 2024, 17:02

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Около 25 тысяч человек посетили фестиваль-путешествие «Достоевский», который впервые состоялся в Зарайске 20 и 21 июля. Это жители города, а также зрители из Коломны, Рязани, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Для гостей подготовили более 50 событий, в том числе шесть собственных премьер.
«Достоевский, Чехов и Чайковский – три имени, которые являются достоянием Подмосковья. Хотим, чтобы Зарайск стал местом, куда каждый год будут стремиться люди посмотреть спектакли, послушать музыку, погулять и почувствовать атмосферу города», – сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В усадьбе Даровое под Зарайском жила семья Достоевского. Там, по воспоминаниям писателя, он был действительно счастлив. Фестиваль охватил весь город и его окрестности. Сама усадьба Даровое, Зарайский кремль, набережная реки Осётр и главные туристические улицы стали местом проведения спектаклей, концертов, выставок и шествий.

Гала-событием фестиваля стала премьера спектакля-концерта «Бедные люди» Мурата Абулкатинова с актёрами Евгением Мироновым, Юлией Хлыниной и Камерным ансамблем «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Юрий Квятковский представил премьеру спектакля на реке Осётр по фантастическому рассказу «Сон смешного человека». Герои произведений Достоевского проплывали по реке на плотах.

Аудиоспектакль Талгата Баталова по рассказу «Маленький герой» прошёл в стенах Зарайского кремля. Он так понравился зрителям, что для желающих пришлось проводить дополнительные сеансы. В планах города – оставить его в постоянной программе музея-заповедника.

Красочные шествия уличных театров из Москвы, Суздаля и Санкт-Петербурга прошли на старинных улицах города. Зрители танцевали с гигантскими куклами Достоевского и Пушкина, снимали кино в картонных декорациях, учились сочинять и рассказывать истории, играли в игры XIX века. Популярностью пользовалась литературная программа фестиваля.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Масштабный фестиваль активизировал локальный бизнес и туристический потенциал города. Гостей встречали знаменитыми зарайскими коврижкой и баранкой, коломенской пастилой. Лакомства раскупили ещё в первый день. Ночью пекарям и кондитерам пришлось вновь приняться за работу.

Для посетителей ярмарки разрезали несколько голов сыра «Юный Федор Михайлович». За два дня было выпито 120 литров чая из самоваров.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фестиваль «Достоевский: путешествие в Зарайск» проводился в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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Для шатурян устроили ночные мастер-классы и концерт в парке
22 июля 2024, 15:59

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Областное мероприятие «Ночь в парке» в Шатуре состоялось на территории городского парка имени Гагарина, там были организованы разнообразные мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общественное пространство Шатуры впервые стало площадкой для проведения мастер-классов частными организациями. Например, мастерская Eco Redesign предложила урок о плетению оригинальных изделий из природных материалов, а студия аэройоги и фитнеса «Трансформация» дала всем желающим возможность почувствовать себя настоящим йогом и постоять на гвоздях», — говорится в сообщении.
Кроме того, руководитель студи современного танца Cherusty Dance Максим Кислов помог гостям мероприятия выучить несколько танцевальных движений, а фокусник Алекс раскрыл секреты создания магических иллюзий.

В рамках мероприятия также состоялся концерт фолк-рок группы «Кладовая солнца».

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#шатура
#фестиваль
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#культура
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«Ночь в парках» привлекла более 45 тысяч жителей и гостей Подмосковья
22 июля 2024, 15:49

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более 45 тысяч человек посетили общеобластное мероприятие «Ночь в парке», которое прошло 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
На мероприятии состоялись арт-выставки современных художников, огненное и световое шоу, концерты, неоновые дискотеки, танцевальные батлы, показательные выступления солистов и коллективов художественной самодеятельности, кинопоказы под открытым небом.
«Например, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха провели иммерсивный краеведческий квест «Тайны ночного леса». Гости Центрального парка Чехов приняли участие в костюмированном заплыве на сапах. В парке «Покровский» Сергиево-Посадского городского округа состоялись уроки росписи деревянных игрушек светящимися и флуоресцентными красками «Взломай культурный код». В Коломне прошло шоу ходулистов», – рассказали в министерстве.
Там напомнили, что мероприятие «Ночь в парке» прошло более чем в 80 парках Подмосковья.

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#культура
#парки
#подмосковье
#московская область
#минкульттуризма мо
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Стал известен владелец тапалки Hamster Kombat
Владельцем тапалки Hamster Kombat является бизнесмен Эдуард Гуринович
22 июля 2024, 15:15

Фото: istockphoto/Bayu Aji

Владельцем игры про хомяка Hamster Kombat или так называемой «тапалки» (от англ. Tap — нажатие по экрану мобильного — Прим. ред.) является бизнесмен Эдуард Гуринович. Об этом предприниматель сообщил в своем Telegram-канале.
«Хочу официально поделиться, что я и моя команда стали эксклюзивным партнером по игре Hamster Kombat в России», — говорится в публикации.

Миллионер уточнил, что права на бренд выкуплены, поэтому он и его команда получили право на регистрацию одноименного с игрой товарного знака.

Гуринович добавил, что сейчас идет борьба с мошенниками в мировом масштабе. Аудитория Hamster Kombat, по словам Гуриновича, ежедневно растет. Речь идет об увеличении на более чем 250 миллионов пользователей по всему миру за квартал.

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Названы победители конкурса музыкальных семей «Вместе»
22 июля 2024, 12:24

Фото: пресс-служба национального проекта «Родники»

В креативном пространстве президентского фонда культурных инициатив состоялся песенный финал конкурса «Вместе» на самую музыкальную семью по версии национального проекта Олега Газманова «Родники». Конкурс был посвящён Году семьи в России, сообщили в пресс-службе организаторов.
Победителями стали семьи Поповых из Татарстана, Рыбачёвых из Воронежа и Савенковых – также из Татарстана.
«Жюри не сразу смогло определить победителя – симпатии разделились между Поповыми и Рыбачёвыми. Они же получили самое большое количество голосов в народном голосовании, где третьими шли Савенковы. В результате жюри приняло трудное решение: разделить пополам главный приз в 1 млн рублей, а специальный народных симпатий вручить Савенковым», – говорится в сообщении.
Всего в финальном этапе российского конкурса «Вместе» в рамках национального проекта «Родники» участвовали семь музыкальных семей из Подмосковья, Санкт-Петербурга, Красноярска, Воронежа и Татарстана. Семья Лужецких из Мытищ заняла по итогам народного голосования пятое место.

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