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Артист Безруков на выставке «Россия» представил свои новые театральные проекты

27 декабря 2023, 18:53
Фото: Кристина Тришина

Фото: Кристина Тришина

Народный артист России Сергей Безруков на выставке-форуме «Россия» представил свои новые театральные проекты, об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
27 декабря было объявлено Днём Московской области на выставке-форуме «Россия». Стенд Подмосковья расположился в 75-м павильоне выставки.

«Я благодарен губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, что он дал мне возможность возглавить Губернский театр. Я, как художественный руководитель, могу отметить ряд интересных проектов, которые удалось реализовать. У нас есть и собственные достижения — например, тифлокомментирование (для незрячих людей). Мы его первыми ввели в России, а другие театры потом подхватили. Проект «Фабрика Станиславского» тоже родился у нас — это основы русского психологического театра, заветы Константина Сергеевича Станиславского, которые мы бережно храним», — отметил Безруков в своём выступлении.


Артист также напомнил о «Большом детском фестивале», который знакомит самых юных любителей искусства с прекрасным. Безруков придумал этот проект ещё в 2017 году, а уже сегодня в помощь ему пришёл «Эхо Большого детского фестиваля». В нынешнем году победители фестиваля проехали с гастролями от Калининграда до Камчатки.

В том числе, Безруков рассказал о реализации проекта «Внимание. Театр» для людей с особенностями. Он создан при поддержке Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». В спектаклях проекта принимают участие, в том числе, актёры с инвалидностью.

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Миронов представил новый фестиваль искусств Достоевского
27 декабря 2023, 19:01

Фото: Александра Степанова

В рамках культурной программы Дня Московской области на выставке «Россия» презентовали новый фестиваль, который будут проводить в городском округе Зарайске.
В Зарайске расположен музей-усадьба «Даровое» Федора Достоевского, там писатель провёл своё детство.

Проект презентовал народный артист России, худрук Государственного Театра Наций и амбассадор фестиваля Евгений Миронов. Театр Наций давно сотрудничает с Московской областью. Фестивали театров малых городов проходили в Коломне и в Дубне.

«Несправедливо, что есть Пушкинские горы, куда мы можем приехать и увидеть то, что видел Александр Сергеевич Пушкин. Или Тарханы и Лермонтов, Мелихово и Чехов. А у Достоевского такого места нет в нашей стране. Есть музей в Санкт-Петербурге, но вот поля, леса, которые он видел, и которые много ему дали для творчества не менее важны. Это атмосфера, которая его формировала с детства. Поэтому фестиваль Достоевского должен быть в Зарайске»,-говорит Евгений Миронов.
В рамках фестиваля гости отправятся в путешествие по Зарайску. Сохранились письма семьи Достоевских об этих местах. А сам писатель говорил, что был там счастлив.

Проект будет фестивалем искусств, мультижанровым и междисциплинарным. В программе арт-объекты, спектакли на воде, карнавал, выставки, квесты, книжные и гастромаркеты, а также издательская программа.

Ранее сообщалось, что гости выставки-форума «Россия» в рамках Дня Московской области в 75-м павильоне ВДНХ встретились с альтистом и дирижёром, народным артистом России Юрием Башметом. Он рассказал о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского, художественным руководителем которого является. Мероприятие почти 10 лет проводится в Подмосковье.

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Фестиваль «Джазовые сезоны» в будущем году пройдёт в нескольких подмосковных городах
27 декабря 2023, 19:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

17 августа будущего года в музее-заповеднике Горки Ленинские откроется X Международный фестиваль «Джазовые сезоны». В этом году он пройдёт в нескольких городах Подмосковья, сообщил Народный артист России, саксофонист и идеолог фестиваля Игорь Бутман. Он выступил на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, где проходил День Московской области.
«Мы расширяем географию наших участников. В следующем году ожидаем самых известных джазовых музыкантов, будут и звёзды популярной музыки. Мы пригласили Полину Гагарину. Это будет интереснейшая программа – фонопоп-музыка со многими элементами джаза. Я слушал её выступление с Ильдаром Абдразаковым, которого тоже ждём в Горках Ленинских. «Джазовые сезоны» – большой фестиваль. Мы планируем проводить его и в других городах. Запланированы концерты в Серпухове, Кашире, Раменском», – поделился планами Бутман.
На презентации фестиваля на выставке «Россия» состоялось выступление Квинтета Игоря Бутмана – хедлайнера «Джазовых сезонов». Сегодня он выступил в формате квартета.

Фестиваль уже несколько лет подряд входит в топ-10 лучших джазовых опен-эйров в России. Он проходит на территории «Горок Ленинских» – уникального музейного комплекса современной России, исторического памятника федерального значения. Бутман пригласил гостей выставки посетить фестиваль летом.

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#подмосковье
#московская область
#горки ленинские
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Башмет пригласил посетителей выставки «Россия» на фестиваль Чайковского в Клин
27 декабря 2023, 18:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Гости выставки-форума «Россия» в рамках Дня Московской области в 75-м павильоне ВДНХ встретились с альтистом и дирижёром, народным артистом России Юрием Башметом. Он рассказал о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского, художественным руководителем которого является. Мероприятие почти 10 лет проводится в Подмосковье.
«История создания и развития Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину абсолютно уникальна. Само место, где он проходит, удивительные люди, которые приходят на концерты, особые ощущения, которые испытывают участники, выступая на фестивале, – всё вместе и создает уникальность этого проекта. С самого первого года правительство Московской области, губернатор Подмосковья, Министерство культуры и туризма области, город Клин, проявляют огромную заинтересованность и искреннее желание, чтобы проект развивался», – отметил Башмет.
Музыкальный фестиваль проходит в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину с 2015 года, когда отмечалось 175-летие со дня рождения композитора. В программе представлены концерты звёзд классической музыки, выступления известных театральных актеров и спецпроекты, премьеры, музыкальные эксперименты.

В фестивале участвовали Денис Мацуев, Ильдар Абдразаков, солисты Молодёжной оперной программы Большого театра, Музыкальный театр «Геликон-опера», артисты МХТ имени А.П. Чехова.

Каждый год на фестивале собираются гости со всей страны. В этом году мероприятие посетили более 8 тыс человек. Также этим летом в Усадьбе Демьяново в Клину состоялся гала-концерт «Ночь Чайковского».

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В Серпухове для малышей покажут представление «Новогодние приключения голубого щенка»
27 декабря 2023, 16:40

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Для самых маленьких жителей Подмосковья пройдут праздничные представления «Новогодние приключения голубого щенка» в Серпухове. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятия пройдут в дворце культуры «Россия» городского округа Серпухов 29, 30 декабря 2023 года и 2-5 января 2024 года.

«Зрители увидят красочный спектакль, поставленный по мотивам известного советского мультфильма «Голубой щенок» на стихи Юрия Энтина и музыку Геннадия Гладкова. В спектакле заняты актеры Молодежного театра-студии «Синяя птица» и танцовщицы образцового коллектива балетной студии «Дебют»», - отметили в ведомстве.

Также в рамках спектакля детям покажут важность помощи друг друга и силе веры в дружбу и добро.

Стоит отметить, что купить билеты и узнать время начала представлений можно на официальном дворца культуры «Россия» или в кассах.

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Королёвский хор получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества»
27 декабря 2023, 15:55

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Академическому хору из Королёва присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Звание «Заслуженный коллектив народного творчества» — это ведомственная награда министерства, которую присваивают коллективам и объединениям за высокие достижения в области народного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни регионов.

«Народный коллектив «Академический хор „Подлипки“ имени Б. А. Толочкова Центрального дворца культуры им. М. И. Калинина» г. Королёв образован в 1929 году, он один из старейших коллективов Московской области.В 1964 году хору присвоено звание «Народный коллектив», - отметили в ведомтсве.

Кроме этого, хор является неоднократным победителем, призером и лауреатом международных и российских областных конкурсов.

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Большой Рождественский бал собрал более 500 жителей Московского региона
27 декабря 2023, 15:44

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Более 500 жителей Москвы и Подмосковья приняли участие в благотворительном Большом Рождественском бале, который состоялся в усадьбе Охотниковых на Пречистенке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Бал прошёл в десятый раз, в нем приняли участие представители культуры, науки, бизнеса и государственных организаций.

Бал состоял из детского и взрослого отделений. Прошли выступления дебютантов – воспитанников частной школы «Ретро». Кроме бальной, были предусмотрены джазовая шоу-программа и световое шоу. Перед гостями выступил ведущий солист театра «Новая опера», приглашённый солист Большого театра, баритон Анджей Белецкий.

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Музей ЯГОМИК не планирует менять название
27 декабря 2023, 15:36

Фото: istockphoto/JackF

Новость о смене названия опровергает Государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского.
Об этом пишет портал KP.RU. Название музея не изменится, а музей можно называть по аббревиатуре, а также упоминая имя Ярославского.

«Длинное наименование мы решили не менять, даже тогда, когда у нас был ребрендинг», — объяснил порталу директор музея Николай Бугаев.
По его словам, название с упоминанием Ярославского с самого начала фигурировало в социальных сетях музея, таким образом посетителям было проще его искать.

По словам Бугаева аббревиатура, которая вызвала шумиху в социальных сетях сыграла музею только на руку.

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#музей
#новости
#общество
#культура
#россия
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В музее «Новый Иерусалим» пройдет концерт дуэта испанской гитары и органа
27 декабря 2023, 10:45

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Уникальный концерт дуэта испанской гитары и органа состоится в музее «Новый Иерусалим». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Концерт пройдет 30 декабря в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим».

«Гитаристка Екатерина Пушкаренко и органистка Анна Учайкина объединят в концертной программе «Каникулы в Андалусии» два разных, но одинаково важных музыкальных образа Испании — темпераментный фламенко и строгую готику церковных хоралов. В программе известные испанские шедевры «Астурия» и «Аранхуэс», а также попурри на темы из оперы Ж. Бизе «Кармен», - отметили в ведомстве.

Также посетителей ждет полная импровизационной легкости и виртуозности игра гитары, которая гармонично сочетается со строгим звучанием органа.

Стоит отметить, что билеты на уникальный концерт можно приобрести на официальном сайте музейно-выставочного комплекса «Новый Иерусалим».

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Вокзал архитектора И.И. Струкова включили в памятники России
27 декабря 2023, 09:39

Фото: пресс-служба главного управления культурного наследия Московской области

Вокзал архитектора И.И. Струкова включен в Реестр памятников России. Об этом сообщила пресс-служба главного управления культурного наследия Московской области.
«Вокзал, 1913-1915 гг., архитектор И.И. Струков» в Одинцовском городском округе включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

«В 1875 году Министерством путей сообщения было дано разрешение построить платформу для остановки поездов. <…>К началу XX века встала необходимость постройки нового вокзала. Автором проекта стал архитектор Иван Иванович Струков.<…> Строительство началось в 1914 году, а первых пассажиров новый вокзал принял в декабре 1915 года. В советское время Немчиновка продолжала оставаться дачным местом. Среди немчиновских дачников и их гостей были такие именитые представители русской культуры, как архитектор Ф.О. Шехтель, поэты и писатели В.В. Маяковский, С.А. Есенин, М.С. Шагинян, кинорежиссер С.М. Эйзенштейн, художники А.А. Пластов, К.С. Малевич, В.Е. Татлин», — подчеркнули в ведомстве.

Стоит отметить, что благодаря данному статусу вокзалу автоматически обеспечивается сохранность, как памятника для будущих поколений.

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