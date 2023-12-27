Артист Безруков на выставке «Россия» представил свои новые театральные проекты

Фото: Кристина Тришина
Народный артист России Сергей Безруков на выставке-форуме «Россия» представил свои новые театральные проекты, об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.
27 декабря было объявлено Днём Московской области на выставке-форуме «Россия». Стенд Подмосковья расположился в 75-м павильоне выставки.
Артист также напомнил о «Большом детском фестивале», который знакомит самых юных любителей искусства с прекрасным. Безруков придумал этот проект ещё в 2017 году, а уже сегодня в помощь ему пришёл «Эхо Большого детского фестиваля». В нынешнем году победители фестиваля проехали с гастролями от Калининграда до Камчатки.
В том числе, Безруков рассказал о реализации проекта «Внимание. Театр» для людей с особенностями. Он создан при поддержке Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». В спектаклях проекта принимают участие, в том числе, актёры с инвалидностью.
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«Я благодарен губернатору Андрею Юрьевичу Воробьёву, что он дал мне возможность возглавить Губернский театр. Я, как художественный руководитель, могу отметить ряд интересных проектов, которые удалось реализовать. У нас есть и собственные достижения — например, тифлокомментирование (для незрячих людей). Мы его первыми ввели в России, а другие театры потом подхватили. Проект «Фабрика Станиславского» тоже родился у нас — это основы русского психологического театра, заветы Константина Сергеевича Станиславского, которые мы бережно храним», — отметил Безруков в своём выступлении.
В том числе, Безруков рассказал о реализации проекта «Внимание. Театр» для людей с особенностями. Он создан при поддержке Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». В спектаклях проекта принимают участие, в том числе, актёры с инвалидностью.
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Евгения Парфентьева