Миронов представил новый фестиваль искусств Достоевского

Фото: Александра Степанова
В рамках культурной программы Дня Московской области на выставке «Россия» презентовали новый фестиваль, который будут проводить в городском округе Зарайске.
В Зарайске расположен музей-усадьба «Даровое» Федора Достоевского, там писатель провёл своё детство.
Проект презентовал народный артист России, худрук Государственного Театра Наций и амбассадор фестиваля Евгений Миронов. Театр Наций давно сотрудничает с Московской областью. Фестивали театров малых городов проходили в Коломне и в Дубне.
Проект будет фестивалем искусств, мультижанровым и междисциплинарным. В программе арт-объекты, спектакли на воде, карнавал, выставки, квесты, книжные и гастромаркеты, а также издательская программа.
Ранее сообщалось, что гости выставки-форума «Россия» в рамках Дня Московской области в 75-м павильоне ВДНХ встретились с альтистом и дирижёром, народным артистом России Юрием Башметом. Он рассказал о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского, художественным руководителем которого является. Мероприятие почти 10 лет проводится в Подмосковье.
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Проект презентовал народный артист России, худрук Государственного Театра Наций и амбассадор фестиваля Евгений Миронов. Театр Наций давно сотрудничает с Московской областью. Фестивали театров малых городов проходили в Коломне и в Дубне.
«Несправедливо, что есть Пушкинские горы, куда мы можем приехать и увидеть то, что видел Александр Сергеевич Пушкин. Или Тарханы и Лермонтов, Мелихово и Чехов. А у Достоевского такого места нет в нашей стране. Есть музей в Санкт-Петербурге, но вот поля, леса, которые он видел, и которые много ему дали для творчества не менее важны. Это атмосфера, которая его формировала с детства. Поэтому фестиваль Достоевского должен быть в Зарайске»,-говорит Евгений Миронов.В рамках фестиваля гости отправятся в путешествие по Зарайску. Сохранились письма семьи Достоевских об этих местах. А сам писатель говорил, что был там счастлив.
Проект будет фестивалем искусств, мультижанровым и междисциплинарным. В программе арт-объекты, спектакли на воде, карнавал, выставки, квесты, книжные и гастромаркеты, а также издательская программа.
Ранее сообщалось, что гости выставки-форума «Россия» в рамках Дня Московской области в 75-м павильоне ВДНХ встретились с альтистом и дирижёром, народным артистом России Юрием Башметом. Он рассказал о Международном фестивале искусств П.И. Чайковского, художественным руководителем которого является. Мероприятие почти 10 лет проводится в Подмосковье.
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Мария Фирсова