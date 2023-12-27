Воробьёв на выставке-форуме «Россия» посетил стенды подшефных районов ДНР

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Андрей Воробьёв в День Московской области на выставке-форуме «Россия» посетил стенды ДНР, Тульской области, Камчатки, а также вместе с сыновьями зашел на стенд своей малой Родины – Красноярского края.
На стенде Донецкой Народной Республики губернатор поговорил с главами подшефных районов – Тельмановского и Новооазовского. Они показали на тачстоле объекты, восстановленные подмосковными специалистами.
Он добавил, что в населённых пунктах Талаковка, Сартана и Старый Крым Московская область провела капремонт трёх школ и детсада, которые уже введены в эксплуатацию.
Глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная также поблагодарила губернатора за восстановление социальных объектов.
Для гостей выставки была организована большая культурная программа. Проекты, реализуемые в Подмосковье, гостям представили Юрий Башмет, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Игорь Бутман и Егор Дружинин. Кроме того, прошли различные мастер-классы и паблик-токи.
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«Московской областью проведен капитальный ремонт двух корпусов самого большого объекта социальной сферы в Новоазовском районе – Центральной районной больницы. Сегодня она соответствует всем стандартам качества. Кроме того, ввели в эксплуатацию пешеходный мост через речку в Новоазовске. Мы получили в подарок от Московской области не только инженерный объект, но и новую достопримечательность. Ночью мост светится триколором. Теперь это точка притяжения молодежи», – поделился глава Новооазовского муниципального округа Василий Овчаров.
Глава Тельмановского муниципального округа Наталья Великодная также поблагодарила губернатора за восстановление социальных объектов.
«Хочу вас поблагодарить от всех жителей Тельмановского муниципального округа. Благодаря вам и вашей команде у нас на территории восстановлено около 100 объектов, в том числе Центральная районная больница, Тельмановская гимназия – самая большая наша школа, три ключевых моста, спортзалы и спортивные школы. Благодаря этому у нас увеличился кадровый потенциал, люди стали возвращаться. Большое спасибо за помощь в благоустройстве парка», – добавила Великодная.Она заявила, что до начала СВО в районе было 14,5 тыс населения, а сейчас – почти 31 тыс.
Для гостей выставки была организована большая культурная программа. Проекты, реализуемые в Подмосковье, гостям представили Юрий Башмет, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Игорь Бутман и Егор Дружинин. Кроме того, прошли различные мастер-классы и паблик-токи.
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Лора Луганская