Артём Агарков из Подмосковья стал призёром Международной премии уличной культуры и спорта

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»
Артем Агарков из Московской области занял второе место в гранд-финале Международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей», выступающей соорганизатором премии в 2024 году.
Конкурс-премия входит в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Он создан для поддержки талантов в области уличной культуры и спорта, создания социальных лифтов для молодёжи улиц. Организаторы объявили победителей 11 направлений сезона проекта. Помимо этого, стали известны имена лауреатов за вклад в развитие уличной культуры и спорта, а также победители видеоконкурса.
Седьмой сезон Международной конкурс-премии состоялся в Ставрополе. В гранд-финале участвовали 2,5 тыс. представителей 47 стран. Подведены итоги четырёх конкурсов. Это соревнования, видеоконкурс, премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта, а также грантовый конкурс.
В этом году более 40 тыс. человек стали участниками онлайн-этапа. Среди них были отобраны топ-30, а в следующем этапе выбрали шесть участников, которые на протяжении двух дней боролись за победу. Общий призовой фонд соревнований составил 5 млн рублей.
Археологи выявили
Читайте также:
Археологи выявили в Дмитровском городском округе новый объект
В Королёве 7 сентября назовут победителей второго сезона фестиваля «Город танцует в парках»
Ежегодный яблочно-книжный фестиваль в Коломне развернётся на 15 площадках
Седьмой сезон Международной конкурс-премии состоялся в Ставрополе. В гранд-финале участвовали 2,5 тыс. представителей 47 стран. Подведены итоги четырёх конкурсов. Это соревнования, видеоконкурс, премия за вклад в развитие уличной культуры и спорта, а также грантовый конкурс.
«За четыре дня участникам гранд-финала удалось превратить Ставрополь в большую площадку для искусства, творчества и свободы самовыражения. «КАРДО» – это не про соперничество, а про поддержку, про взаимное восхищение навыками и способностями друг друга. Это был большой праздник для гостей из 47 стран, которые говорили на общем для всех языке улиц и спорта», – подчеркнул исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.В отборах на гранд-финале по направлению BMX приняли участие 67 спортсмена. Артём Агарков из Подмосковья занял второе место среди профессионалов. Он получил денежный приз, подарки от партнёров и фирменную статуэтку КАРДО.
В этом году более 40 тыс. человек стали участниками онлайн-этапа. Среди них были отобраны топ-30, а в следующем этапе выбрали шесть участников, которые на протяжении двух дней боролись за победу. Общий призовой фонд соревнований составил 5 млн рублей.
Археологи выявили
Читайте также:
Археологи выявили в Дмитровском городском округе новый объект
В Королёве 7 сентября назовут победителей второго сезона фестиваля «Город танцует в парках»
Ежегодный яблочно-книжный фестиваль в Коломне развернётся на 15 площадках
Лора Луганская