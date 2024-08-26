Артём Агарков из Подмосковья стал призёром Международной премии уличной культуры и спорта

21 августа исполняется 26 лет со дня смерти легендарного советского актера, клоуна и телеведущего Юрия Владимировича Никулина. Он навсегда вошел в историю отечественного искусства как один из самых ярких комедийных актеров, обладавший уникальным талантом перевоплощения и тонким чувством юмора. В материале «Радио 1» расскажем о жизни и смерти артиста.