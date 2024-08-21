Ежегодный яблочно-книжный фестиваль в Коломне развернётся на 15 площадках

17 августа в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» прошел фестиваль «Три Спаса в Мелихове», который уже в десятый раз собирает в одном кругу людей из разных уголков Подмосковья и Москвы. Для посетителей работала ярмарка народных промыслов и выставка урожая музейного огорода «Юг Франции». А артисты Мелиховского театра «Чеховская студия» сыграли миниатюры по произведениям Чехова.