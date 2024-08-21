Ежегодный яблочно-книжный фестиваль в Коломне развернётся на 15 площадках

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В Коломне 7 сентября пройдёт XII Международный яблочно-книжный фестиваль. Тема фестиваля в этом году – «Угощение садом», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестивальная программа развернётся на 15 городских площадках и будет включать литературную, музыкальную, театральную и художественную части. Открытие состоится на главной сцене в сквере им. Зайцева объявлением о создании Фонда друзей Коломны. Цель фонда – объединить людей, ценящих и любящих город, готовых заботиться о нём для его сохранения, возрождения и развития», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
На главной сцене фестиваля, в сквере им. Зайцева, пройдёт Открытая литературная студия. Участниками и гостями станут журналист и писатель Денис Драгунский; художник, писатель, лауреат премии «Русский Букер» за роман «Убить Бобрыкина» Саша Никоненко; актёр, писатель, автор романа «Дни Савелия» Григорий Служитель; литературовед, издатель, руководитель «Редакции Елены Шубиной» Елена Шубина; культуролог и литературовед Борис Прокудин; психолог и арт-терапевт Филипп Жевлаков.
Арт-павильон в сквере им. Зайцева приглашает на встречу с художниками.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
В сквере им. Гагарина на малой сцене состоятся встречи с детскими писателями Татьяной Карпеевой, Ириной Мошевой и искусствоведом Еленой Надеждиной.
«В афише театральной программы фестиваля – «Приключения Человеткина» от театрального проекта «Играем книгу», сказка от Театра.DOC, а также трагикомедия о семечке от уличного театра из Санкт-Петербурга Vokrug», – отметили в министерстве.В Издательском павильоне, который будет работать в сквере им. Зайцева, пройдут мастер-классы и презентации с героями детских книг. В книжном маркете в этом году участвуют более 40 ведущих издательств.
Также в сквере им. Зайцева будет работать слоу-фуд маркет, который предложит гостям продукты местного производства.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» примет «Библиотеку наследия» с дискуссиями о садовом наследии и проведёт «Городской обед» во дворе, где будут угощать плодами сада, варить варенье, обмениваться рецептами и воспоминаниями.
В музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» к фестивалю откроют выставку «Шёлковый сад». Экспонаты расскажут о роли шёлковых тканей в культуре России.
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