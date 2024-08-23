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В Королёве 7 сентября назовут победителей второго сезона фестиваля «Город танцует в парках»

В Королёве 7 сентября назовут победителей фестиваля «Город танцует в парках»
23 августа 2024, 18:52
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Оригинал
7 сентября гала-концертом в Центральном городском парке Королёва завершится II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Финалисты проекта поборются за звание лучшего танцевального коллектива Подмосковья. Номера представят 40 команд из 38 городских округов, а также коллектив-победитель конкурса зрительских симпатий. По завершении конкурсной программы будут подведены итоги и состоится церемония награждения», – говорится в сообщении.
Художественный руководитель и председатель жюри фестиваля – заслуженный артист России, хореограф, актёр, режиссёр, профессиональный танцовщик Егор Дружинин. Оценивать конкурсантов также будут хореограф, танцовщик, основатель школы танцев «Это» Александр Могилёв, хореограф Island-Dance, лидер стиля локинг в России Владимир Гудым и победительница проекта «Танцы со звёздами», актриса Елена Подкаминская.



Начало концерта – в 15:00. Вход будет свободным.

Очный этап фестиваля «Город танцует в парках» проходил с 18 мая по 16 июня в 30 городских округах. Он собрал свыше 78 тыс. зрителей и более 3,8 тысяч участников

Фестиваль проходит в рамках программы «Лето в Подмосковье». Подробно с программой мероприятий можно познакомиться на туристическом портале Московской области.

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#московская область
#минкульттуризма мо
Всероссийская акция «Ночь кино» пройдёт на 262 подмосковных площадках
22 августа 2024, 22:52

Фото: пресс-служба Министерстве культуры и туризма МО

В Подмосковье 24 августа в девятый раз подряд пройдёт ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино». Ежегодно для акции выбирают три самые яркие новинки российского кинематографа, рассказали в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Московской области.
«В Московской области фильмы акции можно будет посмотреть на 262 площадках в 52 городских округах. В программе этого года – фантастический блокбастер «Сто лет тому вперёд» режиссера Александра Андрющенко, сказка «По щучьему велению» Александра Войтинского и военно-историческая драма Алексея Германа-младшего «Воздух», – отметили в министерстве.
Традиционными точками притяжения киноманов станут кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, музеи и библиотеки. Для любителей атмосферных показов сеансы организованы в летних кинотеатрах под открытым небом.

Акция будет традиционно приурочена ко Дню российского кино. Информацию о площадках акции можно найти на сайте. mosoblkino.ru
Вход на все мероприятия будет свободным.

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#подмосковье
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#минкульт мо
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Фарфоровые свадьбы украсят дулёвский фестиваль «Агашка»
22 августа 2024, 22:05

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке «Дулёвский» Орехово-Зуевского городского округа 24 августа пройдёт VII областной фарфоровый фестиваль «Агашка», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Он посвящён традиционному народно-художественному промыслу – дулёвскому фарфору.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

«По улицам города устроят карнавальное шествие Фарфоровой королевы и её свиты. Гости смогут принять участие в мастер-классах по дулёвской росписи и созданию скульптур. Для детей организуют анимационную программу «Агашка-путешественница» и иммерсивный спектакль «История разбитого сервиза». Украшением праздника станут фарфоровые свадьбы – церемонии бракосочетания супругов, отмечающих 20-летие совместной жизни», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В рамках фестиваля будут организованы экскурсии в Музей фарфора и выставка-ярмарка лучших изделий. Помимо этого, всех гостей ждут дулёвский чай и уникальные булочки «агашки». Завершится фестиваль праздничным концертом.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Как отметили в министерстве, фестиваль «Агашка» – обладатель Гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2017 года и бронзовый призёр в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».

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#минкульттуризма мо
#культура
#фестиваль
#дулёво
#подмосковье
#московская область
#орехово-зуево
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В День российского кино «Ленфильм» покажет свои лучшие новинки
21 августа 2024, 20:04

Фото: iStock/LeMusique

В День российского кино, 27 августа, «Ленфильм» бесплатно покажет свои лучшие новинки.
Так, в программе показа будут картины «Вести незримый бой» (16 ) Андрея Егорова, триллер «Чужая жизнь» (18 ) режиссера Виктора Татарского, «Последний теплоход» (12 ) режиссёров Ильи Желтикова и Анастасии Полухиной и т. д.

Киномарафон начнётся в 12:30. Как пишет «Петербургский дневник», большая часть показов картин бесплатные, однако необходима предварительная регистрация, так как количество билетов ограничено.

Ранее сообщалось, что в доме-музее актёра Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде Московской области в воскресенье, 25 августа, проведут бесплатную интерактивную программу «Славное детство», мероприятие приурочено к шестилетию музея.

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В Ленинском округе будут раздавать ленты с триколором в честь Дня флага России
21 августа 2024, 18:40

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

День государственного флага России отметят в четверг, 22 августа, в нескольких населённых пунктах Ленинского городского округа, а главной локацией станет Центральный городской парк Видного. Жителей ждут разнообразные развлечения и раздача лент в цветах российского флага, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Наш округ каждый год проводит мероприятия, посвященные Дню государственного флага. В этом году во многих населенных пунктах пройдут тематические викторины, игровые программы для детей и праздничные концерты», — сказал начальник окружного Управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимир Каширин.
Мероприятия «Моей Родины триколор» начнутся в полдень. Для гостей проведут различные интерактивы, а в шесть вечера у кинотеатра «Истра» начнётся концерт.

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#праздник
#ленинский городской округ
#концерт
#флаг
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«Вызвать смех – гордость для меня»: Как жил советский клоун и актер Юрий Никулин
21 августа 2024, 15:21

Автор: Александр Макаров/РИА Новости

21 августа исполняется 26 лет со дня смерти легендарного советского актера, клоуна и телеведущего Юрия Владимировича Никулина. Он навсегда вошел в историю отечественного искусства как один из самых ярких комедийных актеров, обладавший уникальным талантом перевоплощения и тонким чувством юмора. В материале «Радио 1» расскажем о жизни и смерти артиста.
«Я человек неприхотливый, мне очень мало нужно для счастья», – любил повторять артист.

Юность Никулина

Никулин родился 18 декабря 1921 года в Демидове. Еще в детстве он увлекся цирковым искусством, а в 1938 году поступил в Московский цирковой техникум. Во время Великой Отечественной войны служил в армии, участвовал в боях под Ленинградом, получил медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

Автор: Дмитрий Чернов/РИА Новости
Великая Отечественная война. Командир отделения разведки 72-го отдельного зенитного дивизиона старший сержант Юрий Никулин (2-й слева в 1-м ряду). Ленинградский фронт.

Великий актер не мог играть злодеев

После войны Никулин вернулся в цирк и стал одним из ведущих клоунов Московского цирка на Цветном бульваре. Он создал незабываемые образы в дуэте с Михаилом Шуйдиным. Их номера отличались тонким юмором, импровизацией и мастерством перевоплощения.

«Будьте самоучками, не ждите, пока вас научит жизнь», – говорил позже Никулин о своей карьере

В кино Никулин дебютировал в 1958 году в фильме «Девушка с гитарой». Но настоящая слава пришла к нему после ролей в комедиях Леонида Гайдая: «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука». Балбес, Трус и Бывалый с Георгием Вициным и Евгением Моргуновым стали культовыми персонажами советского кинематографа. А в фильме «Бриллиантовая рука» актер сыграл с супругой Татьяной, с которой прожил 47 лет.

Автор: РИА Новости
Юрий Никулин в роли Лопатина и Людмила Гурченко в роли Ники в фильме «Двадцать дней без войны». 01.10.1976

«Я не могу играть злодеев, потому что не понимаю, как можно быть плохим», – признавался великий актер.
Никулин снимался и в драматических фильмах, таких как «Они сражались за Родину» Сергея Бондарчука. Его Яков Бережной – простой солдат, прошедший через ужасы войны, стал одним из самых пронзительных образов в картине.

Помимо актерской карьеры, Никулин был бессменным ведущим популярной телепередачи «Вокруг смеха». Его неповторимый стиль, искрометные шутки и обаяние покорили миллионы зрителей.

Автор: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
Президент России Борис Ельцин и народный артист РФ Юрий Никулин. 14.03.1989

В честь Никулина назвали планету

Коллеги вспоминали, что Никулин был очень скромным и доброжелательным человеком. Своим успехом актер обязан огромному трудолюбию и таланту.

«Вызвать смех – гордость для меня», – говорил Никулин, будучи уже директором Московского цирка.
В 1981 году в честь актера назвали малую планету (4434) Никулин, открытая астрономом Крымской астрофизической обсерватории Журавлёвой. Памятники Юрию Никулину, помимо Цветного бульвара, есть в Демидове, Курске, Кургане и Сочи.

Автор: РИА Новости
Юрий Никулин в роли Балбеса в кинофильме «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». 12.10.1967

Уйдя из жизни 21 августа 1997 года, Юрий Никулин навсегда остался в памяти зрителей как выдающийся актер, подаривший миру множество ярких, смешных и трогательных образов. Он снялся в 60 фильмах.

«Если каждый из нас сумеет сделать счастливым другого человека, хотя бы одного, – на земле все будут счастливы» – эта крылатая фраза Никулина стала девизом для целого поколения.

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#солдат
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В подмосковных библиотеках отметят День Государственного флага
21 августа 2024, 15:18

Фото: пресс-служба Министерства культуры МО

В библиотеках Московской области 22 августа, в День Государственного флага России, проведут тематические мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
«Библиотеки проведут лекции, викторины и игры. Специалисты расскажут, когда и почему возник праздник флага, какие смыслы заложены в триколоре, правда ли, что его нарисовал Пётр Первый. Тем, кто хочет разобраться в теме более серьёзно, предоставят доступ к полной коллекции электронных документов Президентской библиотеки. Среди этих документов – уникальные источники, посвящённые российскому триколору», – отметили в министерстве.

Фото: пресс-служба Министерства культуры МО

Первое знакомство с подобными материалами можно получить на сайте Президентской библиотеки, а погрузиться глубже в исследование коллекций помогут в 157 центрах удалённого доступа, действующих в Подмосковье на базе библиотек.

В приложении «МОё Подмосковье» в библиотеках с пометкой «Доступ к электронным ресурсам Президентской библиотеки» есть полный доступ к фондам по истории, русскому языку, российской государственности.

Фото: пресс-служба Министерства культуры МО

Эту информацию можно найти и в Московском областном центре Президентской библиотеки, открытом на базе Губернской библиотеки в городе Пушкино, на улице Тургенева, 24.

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#флаг
#праздник
#россия
#подмосковье
#московская область
#библиотеки
#культура
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День флага России в Пушкинском округе отметят концертами и мастер-классами
21 августа 2024, 14:20

Фото: iStock/iStock

Праздник в честь Дня государственного флага России «Моей Родины триколор» проведут в Пушкинском городском округе в четверг, 22 августа, мероприятия состоятся в центральном парке культуры и отдыха города Пушкино, в парке «Серебрянка», а также на площади Победы в Красноармейске и на стадионе «Труд» в Ивантеевке, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Гостей ждут различные мастер-классы, квесты, флешмобы раздача праздничных лент в цветах российского флага и концерты», — говорится в сообщении.
Подробнее о предстоящем празднике рассказала одна из его участниц Марина Ильясова.

«Мы готовим интересную программу. Скучно точно не будет ни взрослым, ни деткам. Наша концепция будет отражать патриотический дух и приобщение подрастающего поколения к нравственным и культурным ценностям», — сказал Ильясова.
Возрастных ограничений для гостей праздничных мероприятий не вводят.




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#праздник
#пушкинский округ
#пушкино
#ивантеевка
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Ежегодный яблочно-книжный фестиваль в Коломне развернётся на 15 площадках
21 августа 2024, 13:57

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Коломне 7 сентября пройдёт XII Международный яблочно-книжный фестиваль. Тема фестиваля в этом году – «Угощение садом», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Фестивальная программа развернётся на 15 городских площадках и будет включать литературную, музыкальную, театральную и художественную части. Открытие состоится на главной сцене в сквере им. Зайцева объявлением о создании Фонда друзей Коломны. Цель фонда – объединить людей, ценящих и любящих город, готовых заботиться о нём для его сохранения, возрождения и развития», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

На главной сцене фестиваля, в сквере им. Зайцева, пройдёт Открытая литературная студия. Участниками и гостями станут журналист и писатель Денис Драгунский; художник, писатель, лауреат премии «Русский Букер» за роман «Убить Бобрыкина» Саша Никоненко; актёр, писатель, автор романа «Дни Савелия» Григорий Служитель; литературовед, издатель, руководитель «Редакции Елены Шубиной» Елена Шубина; культуролог и литературовед Борис Прокудин; психолог и арт-терапевт Филипп Жевлаков.

Арт-павильон в сквере им. Зайцева приглашает на встречу с художниками.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В сквере им. Гагарина на малой сцене состоятся встречи с детскими писателями Татьяной Карпеевой, Ириной Мошевой и искусствоведом Еленой Надеждиной.
«В афише театральной программы фестиваля – «Приключения Человеткина» от театрального проекта «Играем книгу», сказка от Театра.DOC, а также трагикомедия о семечке от уличного театра из Санкт-Петербурга Vokrug», – отметили в министерстве.
В Издательском павильоне, который будет работать в сквере им. Зайцева, пройдут мастер-классы и презентации с героями детских книг. В книжном маркете в этом году участвуют более 40 ведущих издательств.

Также в сквере им. Зайцева будет работать слоу-фуд маркет, который предложит гостям продукты местного производства.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» примет «Библиотеку наследия» с дискуссиями о садовом наследии и проведёт «Городской обед» во дворе, где будут угощать плодами сада, варить варенье, обмениваться рецептами и воспоминаниями.

В музее-лаборатории «Шёлковая фабрика» к фестивалю откроют выставку «Шёлковый сад». Экспонаты расскажут о роли шёлковых тканей в культуре России.

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#подмосковье
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#московская область
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#культура
#искусство
#минкульттуризма мо
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Шестилетие дома-музея Тихонова в Павловском Посаде отметят спецпрограммой
21 августа 2024, 12:25

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Бесплатную интерактивную программу «Славное детство» проведут в доме-музее актёра Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде в воскресенье, 25 августа, мероприятие приурочено к шестилетию музея, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Для гостей праздника проведут увлекательную экскурсию, организуют мастер-класс и игры, а также просмотр диафильмов. Кроме того, будет организована фотозона. Возрастных ограничений нет», — говорится в сообщении.
Дом-музей В. В. Тихонова находится по адресу: Павловский Посад, улица Тихонова, дом №66. Музей был открыт 25 августа 2019 — в 90-летия народного артиста СССР. Это первый в России музей, посвящённый звезде киноэкрана. В постоянной экспозиции музея выставлены фотографии из личного архива Вячеслава Тихонова, костюмы, в которых он играл и прочие раритеты.

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#павловский посад
#музей
#праздник
#культура
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