В Королёве 7 сентября назовут победителей второго сезона фестиваля «Город танцует в парках»

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
7 сентября гала-концертом в Центральном городском парке Королёва завершится II Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Финалисты проекта поборются за звание лучшего танцевального коллектива Подмосковья. Номера представят 40 команд из 38 городских округов, а также коллектив-победитель конкурса зрительских симпатий. По завершении конкурсной программы будут подведены итоги и состоится церемония награждения», – говорится в сообщении.Художественный руководитель и председатель жюри фестиваля – заслуженный артист России, хореограф, актёр, режиссёр, профессиональный танцовщик Егор Дружинин. Оценивать конкурсантов также будут хореограф, танцовщик, основатель школы танцев «Это» Александр Могилёв, хореограф Island-Dance, лидер стиля локинг в России Владимир Гудым и победительница проекта «Танцы со звёздами», актриса Елена Подкаминская.
Начало концерта – в 15:00. Вход будет свободным.
Очный этап фестиваля «Город танцует в парках» проходил с 18 мая по 16 июня в 30 городских округах. Он собрал свыше 78 тыс. зрителей и более 3,8 тысяч участников
Фестиваль проходит в рамках программы «Лето в Подмосковье». Подробно с программой мероприятий можно познакомиться на туристическом портале Московской области.
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Лора Луганская