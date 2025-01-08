Автор американских комедий Майкл Миллиган скончался

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Скончался Майкл Миллиган, сценарист из США, продюсер и режиссер, создатель ряда культовых ситкомов, сообщил The Hollywood Reporter (THR).
Майкл Миллиган ушёл из жизни незадолго до Нового года, но выяснилось это только в настоящий момент.
Представитель сценариста обратил внимание, что Майкл Миллиган умер от острой дыхательной недостаточности в своём доме в штате Калифорния. В январе ему могло бы исполниться 78 лет.
Майкл Миллиган появился на свет в 1947 году в Лос-Анджелесе. Сценарист служил в военно-воздушных силах (ВВС) США. В кинобизнес он пришёл в первой половины 1970-х.
Миллиган трудился над многими эпизодами «Джефферсонов», сделал практически семьдесят серий «Что происходит сейчас!», работал над проектами «Все в семье», «Мод», мультсериалом «Отцы и дети» и иными проектами.
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Представитель сценариста обратил внимание, что Майкл Миллиган умер от острой дыхательной недостаточности в своём доме в штате Калифорния. В январе ему могло бы исполниться 78 лет.
Майкл Миллиган появился на свет в 1947 году в Лос-Анджелесе. Сценарист служил в военно-воздушных силах (ВВС) США. В кинобизнес он пришёл в первой половины 1970-х.
Миллиган трудился над многими эпизодами «Джефферсонов», сделал практически семьдесят серий «Что происходит сейчас!», работал над проектами «Все в семье», «Мод», мультсериалом «Отцы и дети» и иными проектами.
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Ольга Енгалычева