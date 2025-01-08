Художник-постановщик Владимир Круглов умер на рабочем месте в Театре им. Вахтангова

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Заслуженный работник культуры России, художник-постановщик Театра имени Вахтангова скончался сегодня в Москве. Смерть настигла его прямо на рабочем месте, в здании театра.
О случившемся сообщил телеграм-канал Baza. По графику у Круглова сегодня был выходной, но его вызвали на работу в театр. Необходимо было его участие в подготовке новой постановки. Владимир приехал в театр, но даже не успел дойти до своего кабинета. В коридоре он резко почувствовал себя плохо, схватился за сердце и упал. Художнику вызвали скорую помощь, но медики смогли только констатировать смерть. Владимиру Круглову было 66 лет.
В Театре им. Вахтангова художник заведовал бутафорско-декоративным цехом. В качестве художника-постановщикаа Круглов, в числе прочих, участвовал в выпуске популярных спектаклей «Вечер шутов» (2017), «Дневник Анны Франк» (2019), «Сказки старого Арбата» (2021).
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