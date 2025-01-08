Актёр Милорад Милинкович скончался

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6 января неожиданно скончался сербский актёр Милорад Милинкович, сообщило издание Blinc.
Милинкович умер во время работы над новым телешоу. Съемки программы планировали провести сразу после Рождества
Уточнялось, что причиной смерти сербского актёра стал сердечный приступ.
Очевидцы рассказывали, что режиссёр потерял сознание, упал и скончался сразу после того, как вышел из церкви — там он успел принять причастие.
Милорад Милинкович — югославский сербский актер кино и ТВ, телеведущий, режиссер, сценарист, писатель, продюсер, певец, гитарист, автор песен, диджей, спортивный комментатор. В 1980-х Милорад стал основателем и фронтменом готик-рок-группы Morbidi i Mnoći, распавшейся в 1990-м. Далее играл в Big Seks и Zmajevi.
Милорад Милинкович появился на свет в 1965 году в Белграде. Первый фильм он снял в 1990 году. Его последний экранный труд как актёра — триллер «Изоляция», где он снимался совместно с Милошем Биковичем.
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Уточнялось, что причиной смерти сербского актёра стал сердечный приступ.
Очевидцы рассказывали, что режиссёр потерял сознание, упал и скончался сразу после того, как вышел из церкви — там он успел принять причастие.
Милорад Милинкович — югославский сербский актер кино и ТВ, телеведущий, режиссер, сценарист, писатель, продюсер, певец, гитарист, автор песен, диджей, спортивный комментатор. В 1980-х Милорад стал основателем и фронтменом готик-рок-группы Morbidi i Mnoći, распавшейся в 1990-м. Далее играл в Big Seks и Zmajevi.
Милорад Милинкович появился на свет в 1965 году в Белграде. Первый фильм он снял в 1990 году. Его последний экранный труд как актёра — триллер «Изоляция», где он снимался совместно с Милошем Биковичем.
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Ольга Енгалычева