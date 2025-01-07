Умер бард Мищук, автор «Рижского вокзала» и «Застолья»

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Советский бард и автор множества любимых народом песен Вадим Мищук скончался на 69-м году жизни. О его уходе сообщили на своем сайте организаторы Грушинского фестиваля, где Вадим и его брат Валерий много лет радовали слушателей.
Карьера, которая оставила след в сердцахВадим Мищук родился в июле 1956 года в Риге. Вместе с братом Валерием он начал музыкальную карьеру в ансамбле «Домино» в конце 1970-х годов.
С переездом в Москву в 1989 году братья стали знамениты как дуэт, исполняя песни, которые со временем стали классикой: «Уплывает пароход», «Рижский вокзал» и «Застолье». Эти композиции до сих пор остаются в репертуаре любителей авторской песни.
Последний альбом «Песен нашего века» вышел в 2020 году. В 2022 Валерий Мищук умер после борьбы с онкологическим заболеванием, но Вадим продолжил выступления и создание музыки.
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Прощание с легендой авторской песниГрушинский фестиваль, где Вадим был постоянным гостем, с теплотой вспоминает музыканта и глубоко сожалеет о его уходе из жизни.
«Очень горькие новости. Сегодня не стало нашего друга — Вадима Мищука. Мы ждали Вадима на Зимний Грушинский, но судьба распорядилась иначе», — говорится в сообщении сайта Грушинского фестиваля.Вадим Мищук останется в сердцах всех, кто любил его музыку и душевные тексты.
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