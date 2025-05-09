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Главная / Новости / Культура/ Автор «Приключений желтого чемоданчика» Прокофьева умерла в возрасте 96 лет

Автор «Приключений желтого чемоданчика» Прокофьева умерла в возрасте 96 лет

Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Автор «Приключений желтого чемоданчика», детская писательница Софья Прокофьева умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщает пресс-служба издательского дома «Городец».
«Сегодня на 97-ом году жизни скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!», — пишет издательство в своем telegram-канале.

Произведения Прокофьевой распространились на множество стран и переведены на более чем двадцать языков. Ее творчество было отмечено рядом международных премий. Среди них японская премия Кодаи в номинации «Лучшая книга для детей».

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Скончалась актриса советского фильма «Шлягер этого лета» Эльс-Реэт Химма
08 мая 2025, 20:19

Эльс-Реэт Химма (Фото: кадр из фильма «Шлягер этого лета»)

На 86-м году жизни ушла певица и актриса Эльс-Реэт Химма. Ее называли иконой стиля. Артистка скончалась в среду, 7 апреля. В последние годы эстонская артистка жила одна, сообщил журнал The Voice.
Эльс-Реэт Химма появилась на свет 23 января 1940 года в многодетной семье — ее мать воспитывала восемь детей. В 22 года певица получила широкую известность, когда стала солисткой ансамбля Kevad. Ее считают первой эстонской джазовой исполнительницей.

Химма впервые снялась в кино в 1969 году, исполнил роль в ленте «Дверь». В картине «Шлягер этого лета» (1982 г.) она сыграла ключевую роль. Еще Эльс-Реэт появилась в фильмах «Украли Старого Тоомаса», «Замкнутый круг», «Под чужим именем» и иных.

Несколько раз артистка являлась членом эстонского жюри на «Евровидении».

Певица выходила замуж за музыканта Лембита Химма. Они воспитали двух дочерей — Нэнси и Хелен. После разрыва с супругом Эльс-Реэт долгое время жила в гражданском браке с Михкелем Муттом.

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#смерть
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Режиссер Наталья Бондарчук объявила, что ИИ заменит сценаристов в будущем
04 мая 2025, 18:17

Наталья Бондарчук (Фото: РИА Новости/ Мария Девахина)

Режиссер и актриса Наталья Бондарчук в разговоре с ТАСС предположила, что искусственный интеллект может заменить сценаристов.
Заслуженная артистка РСФСР объяснила, что современные отечественные фильмы весьма сильно отличаются от «золотого века кинематографии», который пришелся на советское время.

«Искусственный разум может предложить самые невероятные сочетания, но это будет напоминать компьютерную игру», — выразила свое мнение Наталья Бондарчук.

Со слов режиссера, российские картины должны затрагивать душу зрителя, а еще вызывать гордость за народ.

«Чтобы мы плакали и смеялись, чтобы мы могли гордиться нашим народом, потому что нам выпало немало испытаний», — добавила Наталья Бондарчук.

Ранее сообщалось, что актриса Малого театра, народная артистка России Алефтина Евдокимова умерла на 86-м году жизни.

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#искусственный интеллект
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#сценарий
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Скончалась народная артистка России Алефтина Евдокимова
04 мая 2025, 13:56

Алефтина Евдокимова (Фото: кадр из сериала «Короли российского сыска»)

Актриса Малого театра, народная артистка России Алефтина Евдокимова умерла на 86-м году жизни, сообщила пресс-служба театра на официальном сайте.
«Коллектив театра глубоко скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким Алефтины Николаевны», — отмечалось в сообщении.

Пресс-служба театра уточнила, что информация о дате и месте прощания с Евдокимовой появится позже.

В театре подчеркнули, что Алефтина Евдокимова являлась актрисой редкого сценического обаяния, которая за годы работы исполнила больше 60 ролей. Среди них — Амалия в «Разбойниках» Фридриха Шиллера, Наташа в «Униженных и оскорбленных» Федора Достоевского, Мачеха в «Золушке» Евгения Шварца и иные.

Алефтина Евдокимова появилась на свет в 1939 году в городке Основа в Харьковской области. В 1963 году она стала выпускницей Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова. После получения диплома Евдокимова вошла в труппу Малого театра. Артистка трудилась и в кино, ее можно увидеть примерно в 40 российских фильмах.

Так, она перевоплотилась в мать главной героини Кати в картине Карена Шахназарова «Курьер».

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Ушел из жизни режиссер фильма «Объект преследования» Пак Хи Гон

На 74-м году жизни скончался актер из «Людоеда» и «Кингсайза» Славомир Крыньский
#смерть
#кино
#театр
#актриса
#фильм
#соболезнования
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Ушел из жизни режиссер фильма «Объект преследования» Пак Хи Гон
Скончался южнокорейский режиссер Пак Хи Гон
30 апреля 2025, 19:05

Фото: iStock/ Jack Holliday

На 57-м году жизни скончался южнокорейский режиссер остросюжетных триллеров Пак Хи Гон, сообщил зарубежный портал OSEN.
Отмечалось, что публика знала Пак Хи Гона как сценариста и продюсера. Он появился на свет в 1969 году. Мужчина изучал в университете специальность «Английская литература». Потом обучался за границей, а еще снимал музыкальные клипы.

Пак Хи Гон начал развивать карьеру в начале 2000-х и поставил шесть картин — драм и остросюжетных проектов. Среди его работ числятся ленты: «Скандал в Инсадоне», «Идеальная игра», «Фэншуй» и «Чемпион».

Последняя картина Пака вышла в 2023 году. Фильм под названием «Объект преследования» в жанре триллер представили даже в России.

Пак Хи Гон ушел из жизни 30 апреля. Причина смерти режиссера не раскрывалась.

Ранее сообщалось, что американская актриса Присцилла Пойнтер, исполнившая роль доктора Элизабет Симмс в третьей части «Кошмара на улице Вязов», умерла в возрасте 100 лет.

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#смерть
#южная корея
#режиссёр
#фильм
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В Москве состоится благотворительный концерт «Победы вечная весна»
30 апреля 2025, 14:59

Фото: istockphoto.com/Furtseff

Благотворительный концерт, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Пасхе, состоится 11 мая в Московском международном доме музыки, сообщают организаторы мероприятия.
«В программу концерта войдут пасхальные духовные песнопения, вокально-симфоническая музыка и военно-патриотические произведения в исполнении Монаха Киприана (Буркова), Центрального пограничного ансамбля ФСБ России и др.», — говорится в сообщении.
На мероприятии с приветственным словом выступит председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.

Концерт будет проводиться в пользу участников специальной военной операции.

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