Автор «Приключений желтого чемоданчика» Прокофьева умерла в возрасте 96 лет

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Автор «Приключений желтого чемоданчика», детская писательница Софья Прокофьева умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщает пресс-служба издательского дома «Городец».
«Сегодня на 97-ом году жизни скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!», — пишет издательство в своем telegram-канале.
Произведения Прокофьевой распространились на множество стран и переведены на более чем двадцать языков. Ее творчество было отмечено рядом международных премий. Среди них японская премия Кодаи в номинации «Лучшая книга для детей».
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