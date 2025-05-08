Скончалась актриса советского фильма «Шлягер этого лета» Эльс-Реэт Химма

Следите за нашими новостями в удобном формате

На 86-м году жизни ушла певица и актриса Эльс-Реэт Химма. Ее называли иконой стиля. Артистка скончалась в среду, 7 апреля. В последние годы эстонская артистка жила одна, сообщил журнал The Voice.