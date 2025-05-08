Скончалась актриса советского фильма «Шлягер этого лета» Эльс-Реэт Химма

Эльс-Реэт Химма (Фото: кадр из фильма «Шлягер этого лета»)
На 86-м году жизни ушла певица и актриса Эльс-Реэт Химма. Ее называли иконой стиля. Артистка скончалась в среду, 7 апреля. В последние годы эстонская артистка жила одна, сообщил журнал The Voice.
Эльс-Реэт Химма появилась на свет 23 января 1940 года в многодетной семье — ее мать воспитывала восемь детей. В 22 года певица получила широкую известность, когда стала солисткой ансамбля Kevad. Ее считают первой эстонской джазовой исполнительницей.
Химма впервые снялась в кино в 1969 году, исполнил роль в ленте «Дверь». В картине «Шлягер этого лета» (1982 г.) она сыграла ключевую роль. Еще Эльс-Реэт появилась в фильмах «Украли Старого Тоомаса», «Замкнутый круг», «Под чужим именем» и иных.
Несколько раз артистка являлась членом эстонского жюри на «Евровидении».
Певица выходила замуж за музыканта Лембита Химма. Они воспитали двух дочерей — Нэнси и Хелен. После разрыва с супругом Эльс-Реэт долгое время жила в гражданском браке с Михкелем Муттом.
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Химма впервые снялась в кино в 1969 году, исполнил роль в ленте «Дверь». В картине «Шлягер этого лета» (1982 г.) она сыграла ключевую роль. Еще Эльс-Реэт появилась в фильмах «Украли Старого Тоомаса», «Замкнутый круг», «Под чужим именем» и иных.
Несколько раз артистка являлась членом эстонского жюри на «Евровидении».
Певица выходила замуж за музыканта Лембита Химма. Они воспитали двух дочерей — Нэнси и Хелен. После разрыва с супругом Эльс-Реэт долгое время жила в гражданском браке с Михкелем Муттом.
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