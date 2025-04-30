Ушел из жизни режиссер фильма «Объект преследования» Пак Хи Гон

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На 57-м году жизни скончался южнокорейский режиссер остросюжетных триллеров Пак Хи Гон, сообщил зарубежный портал OSEN.
Отмечалось, что публика знала Пак Хи Гона как сценариста и продюсера. Он появился на свет в 1969 году. Мужчина изучал в университете специальность «Английская литература». Потом обучался за границей, а еще снимал музыкальные клипы.
Пак Хи Гон начал развивать карьеру в начале 2000-х и поставил шесть картин — драм и остросюжетных проектов. Среди его работ числятся ленты: «Скандал в Инсадоне», «Идеальная игра», «Фэншуй» и «Чемпион».
Последняя картина Пака вышла в 2023 году. Фильм под названием «Объект преследования» в жанре триллер представили даже в России.
Пак Хи Гон ушел из жизни 30 апреля. Причина смерти режиссера не раскрывалась.
Ранее сообщалось, что американская актриса Присцилла Пойнтер, исполнившая роль доктора Элизабет Симмс в третьей части «Кошмара на улице Вязов», умерла в возрасте 100 лет.
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Пак Хи Гон начал развивать карьеру в начале 2000-х и поставил шесть картин — драм и остросюжетных проектов. Среди его работ числятся ленты: «Скандал в Инсадоне», «Идеальная игра», «Фэншуй» и «Чемпион».
Последняя картина Пака вышла в 2023 году. Фильм под названием «Объект преследования» в жанре триллер представили даже в России.
Пак Хи Гон ушел из жизни 30 апреля. Причина смерти режиссера не раскрывалась.
Ранее сообщалось, что американская актриса Присцилла Пойнтер, исполнившая роль доктора Элизабет Симмс в третьей части «Кошмара на улице Вязов», умерла в возрасте 100 лет.
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Ольга Енгалычева