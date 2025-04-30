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Ушел из жизни режиссер фильма «Объект преследования» Пак Хи Гон

Скончался южнокорейский режиссер Пак Хи Гон
Фото: iStock/ Jack Holliday

Фото: iStock/ Jack Holliday

На 57-м году жизни скончался южнокорейский режиссер остросюжетных триллеров Пак Хи Гон, сообщил зарубежный портал OSEN.
Отмечалось, что публика знала Пак Хи Гона как сценариста и продюсера. Он появился на свет в 1969 году. Мужчина изучал в университете специальность «Английская литература». Потом обучался за границей, а еще снимал музыкальные клипы.

Пак Хи Гон начал развивать карьеру в начале 2000-х и поставил шесть картин — драм и остросюжетных проектов. Среди его работ числятся ленты: «Скандал в Инсадоне», «Идеальная игра», «Фэншуй» и «Чемпион».

Последняя картина Пака вышла в 2023 году. Фильм под названием «Объект преследования» в жанре триллер представили даже в России.

Пак Хи Гон ушел из жизни 30 апреля. Причина смерти режиссера не раскрывалась.

Ранее сообщалось, что американская актриса Присцилла Пойнтер, исполнившая роль доктора Элизабет Симмс в третьей части «Кошмара на улице Вязов», умерла в возрасте 100 лет.

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#смерть
#южная корея
#режиссёр
#фильм
В Москве состоится благотворительный концерт «Победы вечная весна»
30 апреля 2025, 14:59

Фото: istockphoto.com/Furtseff

Благотворительный концерт, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Пасхе, состоится 11 мая в Московском международном доме музыки, сообщают организаторы мероприятия.
«В программу концерта войдут пасхальные духовные песнопения, вокально-симфоническая музыка и военно-патриотические произведения в исполнении Монаха Киприана (Буркова), Центрального пограничного ансамбля ФСБ России и др.», — говорится в сообщении.
На мероприятии с приветственным словом выступит председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл.

Концерт будет проводиться в пользу участников специальной военной операции.

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#день победы
#великая отечественная война
#сво
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На 74-м году жизни скончался актер из «Людоеда» и «Кингсайза» Славомир Крыньский
27 апреля 2025, 19:59

Славомир Крыньский (Фото: кадр из фильма «Кингсайз»)

Польский режиссер, сценарист и актер Славомир Крыньский умер на 74-м году жизни, сообщило издание Super Express.
Известно, что режиссер ушел из жизни 25 апреля. Однако причина и детали его кончины не раскрываются.

Славомир Крыньский трудился над созданием картин «Ребенок счастья», «Книга великих желаний», «Любовные письма», «Подозрительные влюбленные» и «Это не то, что ты думаешь, лапочка». Как актер он играл в фильмах «Людоед» и «Кингсайз».

Ранее стало известно, что народный артист Российской Федерации, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров скончался на 78-м году жизни. О кончине актера сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Политик обратил внимание, что смерть Гафарова из жизни — большая потеря многих людей.

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#смерть
#актёр
#режиссёр
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Скончался народный артист РФ Фидан Гафаров
27 апреля 2025, 16:59

Фидан Гафаров (Фото: кадр из фильма «Всадник на золотом коне»)

Народный артист Российской Федерации, Башкортостана и Татарстана Фидан Гафаров скончался на 78-м году жизни, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в Телеграм-канале.
Хабиров обратил внимание, что кончина Гафарова из жизни — большая потеря многих людей.

«Фидан Сафич всегда был в нашей жизни. Сегодня для меня лично и для всей республики огромная потеря», — уточнил глава Башкирии.

Стоит напомнить, что Фидан Гафаров появился на свет в октябре 1947 года. В 19 лет он выпустился из Уфимского училища искусств и стал актером Башкирского академического театра драмы имени Гафури.

Как артист он дебютировал в драме «Песнь о любви», потом исполнил роль Алтындуга в картине «Всадник на золотом коне».

Ранее сообщалось, что канадский актер, драматург, писатель и театральный деятель Жан-Клод Джермейн умер на 86-м году жизни.

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#артист
#актёр
#башкирия
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Ушел из жизни писатель и актер Жан-Клод Джермейн
27 апреля 2025, 15:51

Фото: iStock/ Jack Holliday

Канадский актер, драматург, писатель и театральный деятель Жан-Клод Джермейн умер на 86-м году жизни. О произошедшем сообщило Radio Canada, ссылаясь на дочь литератора Кристин Джермейн.
Что стало причиной кончины артиста, пока не раскрывается. Канадца называют прекрасным актером, оставившим заметный след в развитии театрального искусства страны. Еще Джермейн активно преподавал.

Жан-Клод появился на свет в 1939 году. В молодости он работал репортером, колумнистом и редактором. В 1969 году Джермейн основал театральную компанию. Позднее артист стал сниматься в кино и публиковать свои произведения как писатель. Жан-Клод Джермейн представил публике «Короля низких цен», «Школу грез», «Монреальскую мыльную оперу» и «Канадскую чуму».

Ранее сообщалось, что английский актер театра, кино и телевидения Филип Колин Лори умер на 89-м году жизни.

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#смерть
#кино
#актёр
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#артист
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Скончался актер Филипп Колин Лори из сериала «Война и мир»
27 апреля 2025, 14:13

Филипп Колин Лори (Фото: кадр из сериала «Домашние очаги»)

Английский актер театра, кино и телевидения Филип Колин Лори умер на 89-м году жизни, сообщила телекомпания ITV, ссылаясь на представителя семьи.
Уточнялось, что Филипп Колин Лори ушел из жизни 25 апреля. Причина и детали смерти Лори не раскрываются.

Публика знала актера по роли в популярном британском телесериале «Улица коронации», в котором он появлялся с самого первого эпизода в 1960 году, а потом возвращался к роли вплоть до 2014 года. Этот перерыв в участии артиста зафиксировали в Книге рекордов Гиннесса.

Лори появился на свет в 1936 году в Ланкашире и учился в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. Он начал свой карьерный путь в конце 1950-х годов. Еще Филипп Колип снялся в мини-сериале «Война и мир» 1972 года с Энтони Хопкинсом. В 1963 году Лори также выпустил поп-сингл I Might Have Known, который он записал на студии Abbey Road, но пластинка не вошла в чарты.

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Ушел из жизни советский режиссер Руслан Шахмалиев
#смерть
#актёр
#сериал
#кино
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