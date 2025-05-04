Скончалась народная артистка России Алефтина Евдокимова

Алефтина Евдокимова (Фото: кадр из сериала «Короли российского сыска»)
Актриса Малого театра, народная артистка России Алефтина Евдокимова умерла на 86-м году жизни, сообщила пресс-служба театра на официальном сайте.
«Коллектив театра глубоко скорбит и приносит искренние соболезнования родным и близким Алефтины Николаевны», — отмечалось в сообщении.
Пресс-служба театра уточнила, что информация о дате и месте прощания с Евдокимовой появится позже.
В театре подчеркнули, что Алефтина Евдокимова являлась актрисой редкого сценического обаяния, которая за годы работы исполнила больше 60 ролей. Среди них — Амалия в «Разбойниках» Фридриха Шиллера, Наташа в «Униженных и оскорбленных» Федора Достоевского, Мачеха в «Золушке» Евгения Шварца и иные.
Алефтина Евдокимова появилась на свет в 1939 году в городке Основа в Харьковской области. В 1963 году она стала выпускницей Всероссийского государственного университета кинематографии имени Герасимова. После получения диплома Евдокимова вошла в труппу Малого театра. Артистка трудилась и в кино, ее можно увидеть примерно в 40 российских фильмах.
Так, она перевоплотилась в мать главной героини Кати в картине Карена Шахназарова «Курьер».
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