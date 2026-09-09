Автор сборника «Книга из телефона» умер на 60-м году жизни
Пермский поэт Станислав Богуславский, известный как автор сборника «Книга из телефона» и литературного журнала «Вещь», ушёл из жизни. О трагедии рассказал публицист Андрей Мансветов на своей странице во «ВКонтакте».
Богуславский родился в Перми. За свою жизнь он успел поработать в разных сферах и побывать во многих местах. В частности, он добывал уголь в Воркуте, а также служил помощником капитана на ледоколе «Капитан Мелехов», совершая рейсы по Северному Ледовитому океану.
Широкую известность Богуславскому принёс сборник стихотворений «Книга из телефона», увидевший свет в 2022 году. Ещё одной значимой работой автора стала книга «На воде не остаётся следов»: в ней поэт размышлял о памяти, жизненных ориентирах и «фарватерах» человеческого пути.
Читайте также: