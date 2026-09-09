Автор сборника «Книга из телефона» умер на 60-м году жизни

09 сентября 2026, 01:26

Умер пермский поэт Станислав Богуславский

Фото: iStock/Diy13

Пермский поэт Станислав Богуславский, известный как автор сборника «Книга из телефона» и литературного журнала «Вещь», ушёл из жизни. О трагедии рассказал публицист Андрей Мансветов на своей странице во «ВКонтакте».