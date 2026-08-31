Выдающийся скрипач и заслуженный артист РСФСР скончался в Карелии
В Карелии на 95-м году жизни скончался выдающийся скрипач и педагог Климентий Иосифович Векслер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Петрозаводскую государственную консерваторию.
Музыкант ушёл из жизни 28 августа 2026 года. Информация о дате и месте прощания будет объявлена дополнительно.
Векслер родился в Ленинграде. Он был народным артистом Республики Карелия, заслуженным артистом Российской Федерации, кандидатом искусствоведения и профессором Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова.
Ранее стала известна причина кончины известного советского и российского актёра театра и кино Юрия Цурило. Широкую популярность артисту принесли съемки в фильме Алексея Германа «Хрусталёв, машину!», вышедшем на экраны в 1998 году, при этом всего на его счету свыше 140 ролей в кино. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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