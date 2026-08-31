Выдающийся скрипач и заслуженный артист РСФСР скончался в Карелии

31 августа 2026, 00:23

В Карелии на 95-м году жизни скончался известный скрипач и педагог Климентий Векслер

Фото: iStock/BrianAJackson

В Карелии на 95-м году жизни скончался выдающийся скрипач и педагог Климентий Иосифович Векслер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Петрозаводскую государственную консерваторию.