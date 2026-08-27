Известный советский и российский актёр Юрий Цурило скончался в возрасте 79 лет

27 августа 2026, 07:10

Юрий Цурило (Фото: кадр из фильма «Хрусталёв, машину!», 1998)

В возрасте 79 лет скончался советский и российский актёр театра и кино Юрий Цурило, чьи роли генералов, священников и врачей стали классикой. Об этом ранним утром 27 августа сообщает Telegram-канал SHOT.