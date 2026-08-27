Известный советский и российский актёр Юрий Цурило скончался в возрасте 79 лет
В возрасте 79 лет скончался советский и российский актёр театра и кино Юрий Цурило, чьи роли генералов, священников и врачей стали классикой. Об этом ранним утром 27 августа сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что информация о смерти артиста поступила накануне вечером. Точные причины его ухода из жизни пока не называются.
Юрий Цурило родился 10 декабря 1946 года в небольшом городке Вязники Владимирской области. Свою первую роль в кино он получил в фильме «Королевская регата» (1966), где сыграл цыгана Марко. После он отправился в Ярославское театральное училище, которое окончил в начале семидесятых.
Широкую популярность Цурило принесла роль в фильме Алексея Германа «Хрусталёв, машину!», вышедшем на экраны в 1998 году (съёмки картины длились целых семь лет). В фильмографии актёра также выделяются такие работы, как «Казус Кукоцкого», «Дурак», «В августе 44-го» и многие другие.
Как и у самого артиста, у его экранных образов – непростая история, но при этом несгибаемая воля. Всего за свою карьеру Цурило снялся более чем в 140 кинолентах. Подробнее о его пути к славе, личной и творческой жизни читайте в материале «Радио 1».
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