Автор «Слова пацана» анонсировал новую книгу о женских бандах

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Гараев отметил, что очень долго держал в голове идею этой книги, но никак не решался приступить к написанию, поскольку женщины не любят раскрывать своё криминальное прошлое. Однако успех сериала, по его словам, позволил женщинам охотнее говорить об этом, поэтому он начал работу над книгой.
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