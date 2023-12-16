Сценарист «Слова пацана» Золотарев рассказал о вырезанных сценах

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Сценарист Андрей Золотарев рассказал, что из «Слова пацана» были вырезаны сцены сборов.
Сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев в интервью «Радио.Sputnik» сообщил, что из сериала вырезаны сцены сборов героев. На это пришлось пойти, чтобы не «сбивать темп».
Ранее сообщалось, что финальная серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не выйдет на интернет-платформе 21 декабря, как было ранее заявлено.
Режиссер сериала Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев рассказали фанатам сериала, что из-за внесения изменений в финал и досъёмок, серия пока не готова к показу. Вариант 8 серии, который оказался слит, будет дополнен. А финал планируют изменить, поэтому необходимо время для перемонтажа некоторых сюжетных линий финала.
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«Там были целые блоки с тем, как эти пацаны себя ведут во время сборов, что они конкретно говорят. Хорошо, что Жора (режиссер Жора Крыжовников) в итоге всё это порезал в сценарии, потому что это сбивало бы темп», —объясняет Андрей Золотарев.
Режиссер сериала Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев рассказали фанатам сериала, что из-за внесения изменений в финал и досъёмок, серия пока не готова к показу. Вариант 8 серии, который оказался слит, будет дополнен. А финал планируют изменить, поэтому необходимо время для перемонтажа некоторых сюжетных линий финала.
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Мария Фирсова