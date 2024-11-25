«Авторская техника»: Художники фестиваля «Перезагрузка. 2.0» рассказали о своих работах

Фото: Радио 1
Фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске открыл свои двери. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, с 18 ноября уже работают две локации фестиваля: арт-пространство «Цехъ» на Красноармейской и Дом Мачтета.
Корреспонденту «Радио 1» удалось поприсутствовать на официальном открытии выставки в Доме Мачтета 23 ноября.
На двух этажах дома поэта-революционера Григория Мачтеты располагаются выставки. На первом этаже — работы местных художников объединения «Московиты», куратор которого Борис Елунин рассказал, что современное искусство Зарайска формировалось в эпоху высоких культурных идеалов, людьми с советской закалкой, классическим образованием, академическим видением творчества, глубоким чувством патриотизма и любви к своей Малой родине.
Фото: Радио 1
На втором этаже старинного дома работает выставка, организованная ASKERI GALLERY, в экспозиции которой 250 работ 50-ти художников, среди которых есть ведущие мастера с международной репутацией, а также молодые авторы с большим потенциалом.
Фото: Радио 1
Художник Павел Киселев подробнее рассказал о смыслах своих работ корреспонденту «Радио 1».
Фото: Радио 1
Выставка продлится до 12 января 2025 года.
Посетителей ждут мастер-классы и лекции от авторов-участников.
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На двух этажах дома поэта-революционера Григория Мачтеты располагаются выставки. На первом этаже — работы местных художников объединения «Московиты», куратор которого Борис Елунин рассказал, что современное искусство Зарайска формировалось в эпоху высоких культурных идеалов, людьми с советской закалкой, классическим образованием, академическим видением творчества, глубоким чувством патриотизма и любви к своей Малой родине.
Фото: Радио 1
«Сам союз «Московиты» существует 18 лет, а до этого существовал еще на протяжении 35 лет союз художников-зарайцев. В фестивале приняло участие в общей сложности 18 художников, которые представили 56 работ. В них мы можем увидеть и образцы классического искусства — это пейзаж, и в том числе и зарайский пейзаж», — сказал он.Фото: Радио 1
На втором этаже старинного дома работает выставка, организованная ASKERI GALLERY, в экспозиции которой 250 работ 50-ти художников, среди которых есть ведущие мастера с международной репутацией, а также молодые авторы с большим потенциалом.
Фото: Радио 1
Художник Павел Киселев подробнее рассказал о смыслах своих работ корреспонденту «Радио 1».
«В этом зале представлены мои работы, выполненные в авторской технике. Это пограничный объект на стыке картины и скульптуры. В процессе создания я коллекционировал большое количество информации: различных визуальные фотографии, скриншоты из видео, какие-то газетные вырезки и так далее. Я компоновал их путем трансформации коллажа в объект. Это абстрактные образы в целом. Это про ощущения человека, живущего в современном мире, в котором информация генерирует каждую секунду в огромном количестве. Иногда сложно совладать с большими объемами. Но это обилие образов — моя попытка осмыслить ощущение человека», — поделился он.
Фото: Радио 1
Выставка продлится до 12 января 2025 года.
Посетителей ждут мастер-классы и лекции от авторов-участников.
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Анастасия Бондарева