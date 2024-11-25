Фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске открыл свои двери

Фото: Радио 1
Фестиваль современного искусства «Перезагрузка. 2.0» в Зарайске проходит до 12 января 2025 года. Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, с 18 ноября уже работают две локации фестиваля: арт-пространство «Цехъ» на Красноармейской и Дом Мачтета.
Корреспонденту «Радио 1» удалось поприсутствовать на официальном открытии выставки в Доме Мачтета 23 ноября.
По его словам, официальное открытие выставки начал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
Далее выступила куратор выставочных проектов фестиваля «Перезагрузка. 2.0» — галерист, популяризатор современного искусства Полина Аскери. Основательница ASKERI GALLERY и онлайн-маркетплейса искусства ART ONLINE 24. Автор цикла лекций о современном искусстве в ведущих российских вузах (МГИМО, ВШЭ, Школа Дизайна, Сколково). Регулярный спикер международных форумов.
Она отметила, что Зарайск для нее стал местом силы, что ее сердце отдано этому городу.
На двух этажах Дома поэта-революционера Григория Мачтета располагалась выставка. На первом этаже были работы местных художников объединения «Московиты», куратор которого Борис Елунин рассказал, что современное искусство Зарайска формировалось в эпоху высоких культурных идеалов, людьми с советской закалкой, классическим образованием, академическим видением творчества, глубоким чувством патриотизма и любви к своей Малой родине.
Фото: Радио 1
На втором этаже располагались работы художников Askeri Gallery в том числе Юрия Купера, Маши Руденко, Алексея Головина, Павла Полянского. Generative Gallery расширяет возможности современного искусства и предлагает зрителям новый опыт взаимодействия с медиа.
После открытия выставки корреспондент «Радио 1» в группе коллег отправился в зарайский собор на территории Кремля и в музей-заповедник «Зарайский кремль».
Фото: Радио 1
Далее группы отправить на пеший спектакль от МИРА центра «Зарайск. По реке. По земле. В небо», который закончился на крыше водонапорной башни.
Фото: Радио 1
Весь тур завершился в центральном пространстве ЦЕХЪ, где была развернута площадка для интерактивных инсталляций, выставочных проектов, объединяющих традиции, VR-реальности и диджитал-искусство, для культурно-просветительских программ от спикеров фестиваля.
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По его словам, официальное открытие выставки начал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
«Мы боялись, что погода испугает тех людей, которые едут издалека, тем более мы слышали, что будут метели будут пробки, но так много тех, кто сегодня находится с нами, здесь, в нашем городе — это прекрасно!» — поделился он.Фото: Радио 1
Далее выступила куратор выставочных проектов фестиваля «Перезагрузка. 2.0» — галерист, популяризатор современного искусства Полина Аскери. Основательница ASKERI GALLERY и онлайн-маркетплейса искусства ART ONLINE 24. Автор цикла лекций о современном искусстве в ведущих российских вузах (МГИМО, ВШЭ, Школа Дизайна, Сколково). Регулярный спикер международных форумов.
Она отметила, что Зарайск для нее стал местом силы, что ее сердце отдано этому городу.
«Нам было очень важно помочь и местным жителям, и местным художникам тоже реализовывать свои проекты, показать свои интересные истории. Поэтому, безусловно, мы сделали какой-то очень большой шаг. Я очень рада, что каждый художник, который согласился участвовать в этом фестивале, с большой радостью откликнулся», — сказала она.Фото: Радио 1
На двух этажах Дома поэта-революционера Григория Мачтета располагалась выставка. На первом этаже были работы местных художников объединения «Московиты», куратор которого Борис Елунин рассказал, что современное искусство Зарайска формировалось в эпоху высоких культурных идеалов, людьми с советской закалкой, классическим образованием, академическим видением творчества, глубоким чувством патриотизма и любви к своей Малой родине.
Фото: Радио 1
На втором этаже располагались работы художников Askeri Gallery в том числе Юрия Купера, Маши Руденко, Алексея Головина, Павла Полянского. Generative Gallery расширяет возможности современного искусства и предлагает зрителям новый опыт взаимодействия с медиа.
После открытия выставки корреспондент «Радио 1» в группе коллег отправился в зарайский собор на территории Кремля и в музей-заповедник «Зарайский кремль».
Фото: Радио 1
Далее группы отправить на пеший спектакль от МИРА центра «Зарайск. По реке. По земле. В небо», который закончился на крыше водонапорной башни.
Фото: Радио 1
Весь тур завершился в центральном пространстве ЦЕХЪ, где была развернута площадка для интерактивных инсталляций, выставочных проектов, объединяющих традиции, VR-реальности и диджитал-искусство, для культурно-просветительских программ от спикеров фестиваля.
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Анастасия Бондарева