В Ленинском округе этой зимой проведут более 600 мероприятий

Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.
Свыше 600 массовых мероприятий планируют провести в Ленинском городском округе с начала декабря до конца февраля, треть из них будет организована в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По проекту «Зима в Подмосковье» у нас запланировано более 200 событийных мероприятий для детей и взрослых. Основными площадками зимних активностей станут: Центральный городской парк, площадь у кинотеатра «Искра» парк Апаринки, лесопарк Высота и многие другие места», — отметила замглавы Ленинского округа Татьяна Квасникова.Зимние активности предполагают тематические интерактивные программы, новогодние ёлки, представления и спектакли и пр.
Кроме того, праздничное настроение жителям округа будут создавать новогодние уличные украшения.
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Лев Каштанов