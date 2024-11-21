Театральная студия из Жуковского стала лауреатом всероссийского фестиваля

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Детская образцовая театральная студия «ШЭСТ-ОС» из Жуковского стала лауреатом Всероссийского молодёжного фестиваля-конкурса любительских театров «Театральная завалинка», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всероссийский молодежный фестиваль-конкурс зародился в Жуковском более 30 лет назад. В рамках фестиваля участники соревнуются в нескольких видах конкурсов, но самым главным, красочным и атмосферным является конкурс спектаклей», — отметил глава Жуковского Борис Аубакиров.В этом году в отборочном онлайн-этапе конкурса приняли участие представители 368 любительских театральных коллективов из 70 регионов РФ, в финал вышли 350 человек из 20 регионов.
Отмечается, что студия «ШЭСТ-ОС» стала лауреатом за спектакль «Тень» по пьесе Евгения Шварца. Гран-при фестиваля выиграл театр «Пилигрим» из города Комсомольск-на-Амуре за спектакль «Шинель» по повести Гоголя. Кроме того, звание лауреата получил самарский театр кукол юного актёра «Аленький цветочек» за спектакль «Вечный хлеб» по фантастической повести Александра Беляева.
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