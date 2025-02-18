Аюпова: признание Казани культурной исламской столицей привлечет инвестиции

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Признание Казани культурной столицей исламского мира в 2026 года поможет привлечь дополнительные инвестиции от мусульманских стран. Об этом заявил глава Минкульта РТ Ирада Аюпова в беседе с «Татар-информом».
По ее мнению, Татарстан получил возможность продемонстрировать себя на мировой арене, а также монетизировать доверие от мусульманских государств.
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«Инвестиционная политика строится на узнаваемости и доверии сторон. Если вы эту страну знаете, доверяете ей, то будете туда инвестировать», — поделилась Аюпова.Ранее политолог Сергей Марков отмечал, что признание Казани культурной столицей исламского мира на 2026 год позволит России расширить сотрудничество с мусульманскими странами. По его мнению, мусульманский мир благодаря такому решению не станет присоединяться к антироссийским санкциям и с большим пониманием относиться к интересам Москвы.
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Данил Пономарев