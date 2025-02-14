Раскрыта важность признания Казани культурной столицей исламского мира в России

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Признание Казани культурной столицей исламского мира на 2026 год позволит России расширить сотрудничество с мусульманскими странами. Об этом заявил политолог Сергей Марков в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, мусульманский мир благодаря такому решению не станет присоединяться к антироссийским санкциям и с большим пониманием относиться к интересам Москвы.
Марков подчеркнул, что в России хорошо относятся к государствам, исповедующим ислам, в том числе, представители немусульманских конфессий.
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«Казань без сомнения является одним из крупнейших мегаполисов не только России, но и мира. Казань получает поддержку лично от (президента России – прим. ред.) Владимира Путина, от федерального центра, от всей России. Мы видим, что город принимает различные международные события, в том числе саммит БРИКС. И то, что она станет культурной столицей исламского мира, привлечет к ней большое количество внимания, инвестиций и туристов», — пояснил эксперт.
Марков подчеркнул, что в России хорошо относятся к государствам, исповедующим ислам, в том числе, представители немусульманских конфессий.
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Данил Пономарев