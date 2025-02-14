Раскрыта важность признания Казани культурной столицей исламского мира в России

В Москве в предстоящие выходные, 15 и 16 февраля, ожидается небольшой снегопад, высота снежного покрова может увеличиться не более, чем на 1-2 сантиметра. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, в субботу днем температура опустится от -5 до -7 градусов, в воскресенье — от -6 до -8.