Татарстан привели в пример по благоустройству территорий

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Замначальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев привел Татарстан как пример успешного благоустройства территорий. Об этом сообщает «Татар-информ». По его словам, нужно смотреть на программу по созданию комфортной городской среды более широко.
«Сейчас уже обсуждается, как расширить программу, касающуюся комфортной городской среды. Уже того, с чего вы начали, недостаточно. Рамки стали шире, например, в Татарстане на региональные средства благоустраивают территории вокруг больниц и других социальных объектов», — пояснил он.Грачев добавил, что в этой сфере следует привлекать самих горожан и ориентироваться на их мнение при принятии основных решений. По его мнению, так можно повысить доверие населения к институтам власти, а общественные территории станут популярнее у жителей.
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