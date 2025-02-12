В России прорабатывают возобновление авиасообщения между Татарстаном и Ираном

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В России ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между Татарстаном и Ираном. Об этом сообщил генконсул Ирана в Казани Давуд Мирзахани в беседе с «Татар-информом».
По его словам, самыми перспективными направлениями совместной работы между российским регионом и Ираном являются сельское хозяйство, нефтегазохимическая промышленность и энергетика.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить прямые рейсы из Казани в Тегеран. Мы надеемся, что у нас все получится в ближайшее время. Уверен, таким образом мы сможем улучшить взаимопонимание в сфере не только бизнеса, но и туризма», — поделился Мирзахани.Читайте также:
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