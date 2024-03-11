BadComedian объяснил 7 «Оскаров» «Оппенгеймера»

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Российский блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) высказал мнение о том, что картина режиссёра Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получила семь статуэток премии «Оскар» из-за отсутствия конкуренции.
«В этом году сложно с «Оскаром» в том плане, что, по-моему, кроме «Оппенгеймера», альтернатив не очень много было. Был фильм с Эммой Стоун, но он не так громко прогремел, как «Оппенгеймер». И заслуженно-незаслуженно — вопрос спорный, но то, что это самый оскароориентированный фильм — это точно. У «Оппенгеймера», по сути, конкуренции не было», — прокомментировал в беседе с Газета.ру блогер.
Он также прокомментировал фильм «Барби», взявший лишь одну статуэтку, и отметил, что эта картина не могла собрать много наград из-за сценария и несерьёзности.
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