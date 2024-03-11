Объявлен лучший фильм по версии «Оскар-2024»

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Фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер» получил премию Американской киноакадемии в номинации «Лучший фильм года», сообщается на 96-ой церемонии вручения премии, транслируемой телеканалом ABC.
Ранее Киллиан Мерфи стал лауреатом премии за лучшую мужскую роль, Роберт Дауни-младший – за лучшую мужскую роль второго плана. Также победы удостоились «Зона интересов» Джонатана Глейзера как лучший зарубежный фильм и «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки – как лучший анимационный фильм.
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Александр Климов