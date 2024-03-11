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Киллиан Мёрфи стал лауреатом «Оскара-2024» за лучшую мужскую роль

11 марта 2024, 05:10
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Британский актёр Киллиан Мёрфи вслед за полученным совсем недавно «Золотым глобусом» стал и лауреатом премии «Оскар» как лучший драматический актёр за главную роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
Картина Нолана, ставшая одним из главнейших хитов минувшего киногода, борется за победу в категории «Лучший драматический фильм», а сам он уже стал лауреатом «Оскара-2024» в номинации «Лучший режиссёр».



Как для Нолана, так и для Мёрфи полученные ими 10 марта статуэтки стали первыми в карьере. То же самое касается и их партнёра по «Оппенгеймеру» Роберта Дауни-младшего, несколькими часами ранее получившего «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.


Ранее «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана стал триумфатором британской кинопремии BAFTA, победив сразу в 7 ключевых номинациях. Фильму о создателе атомной бомбы достались награды за «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мёрфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший), а также операторская работа, монтаж и музыкальное сопровождение.

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#великобритания
#актёр
#премия оскар
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Определен лучший зарубежный фильм по версии «Оскар-2024»
«Зона интересов» получила «Оскар» в номинации «Лучший зарубежный фильм»
11 марта 2024, 04:57

Фото: iStock/Pitroviz

Британский фильм «Зона интереса» получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщается на 96-ой церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе, транслируемой телеканалом ABC.
За победу в данной номинации также соревновались картины «Учительская» (Германия), «Общество снега» (Испания), «Я – капитан» (Италия) и «Идеальные дни» (Япония).

Ранее последний мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» удостоился премии «Оскар» как «Лучший анимационный фильм», а Роберт Дауни-младший – как «Лучший актер второго плана».

До этого сообщалось, что на премии «Оскар» будет объявлена новая номинация – «За достижения в кастинге», которая будет введена в 2026 году, 98-й церемонии вручения премии.

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В Лос-Анджелесе 10 марта вечером ожидается церемония вручения премии «Оскар»
#премия оскар
#кино
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«Афиша»: Роберт Дауни-младший получил первый «Оскар» в карьере за «Оппенгеймера»
11 марта 2024, 03:45

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда Голливуда и киновселенной Marvel, «железный человек» Роберт Дауни-младший стал обладателем первого в своей многолетней карьере «Оскара» в номинации «Лучший актёр второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Об этом пишет издание «Афиша».
В 12-м по счёту фильме Нолана, рассказывающем о первых в истории испытаниях атомной бомбы, Дауни-младший взялся за роль миллионера, бизнесмена, филантропа и председателя комиссии по атомной энергии США Льюиса Штрауса



Ранее Кристофер Нолан и Роберт Дауни-младший уже стали лауреатами церемонии вручения «Золотого глобуса», который ежегодно присуждается Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде. Более чем в двух десятках категорий актёры борются за награду, престиж которой уступает лишь «Оскару».

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#кино
#актёр
#премия оскар
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Последний мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» получил «Оскара»
11 марта 2024, 02:42

Фото: iStock/vzphotos

Последний мультфильм легендарного японского режиссёра Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» стал победителем 96-й церемонии вручения премии «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм». Об этом сообщил Telegram-канал «Кроненберг нефильтрованный»
Ранее «Мальчик и птица» стал первой японской лентой, которая получила «Золотой глобус». Картина так же, как и сегодня, победила в категории «Лучший анимационный фильм».



Лента Миядзаки изначально называлась «Как ты живешь» — по книжке Ёсино Гэндзабуро, любимого произведения аниматора в детстве.
Её главный герой — старшеклассник, которого после смерти отца отправляют жить к дяде. Его дядя каждый день оставляет племяннику записку с советами или излагает свою точку зрения на социальные или житейские вопросы. Мальчик обсуждает эти наставления с друзьями, а в конце сам пишет письмо к дядюшке, в котором излагает свои планы на жизнь.

По сюжету картины Миядзаки мама мальчика по имени Махито гибнет в пожаре после бомбардировки. Вместе с отцом он переезжает в деревню, в большой дом. Мальчик никак не может смириться с потерей матери, и тут появляется странная цапля, которая человеческим голосом говорит ему, что она на самом деле не погибла. Махито следует за цаплей в заброшенную башню в лесу, которая открывает портал в волшебную страну. Туда он и отправляется, чтобы узнать, что же случилось с его мамой.

Одним из фаворитов сегодняшней церемонии считается фильм «Оппенгеймер» от режиссера Кристофера Нолана, который получил наибольшее количество номинаций. Фильм уже получил различные награды и признание зрителей. Всё это делает его одним из главных претендентов на победу. Профессионалы и зрители с нетерпением ждут церемонии, чтобы узнать, сколько статуэток сможет унести с собой этот фильм.

Кроме главной статуэтки «За лучший фильм» «Оппенгеймеру» пророчат как минимум ещё два «Оскара». Критики сообщают, что картине практически гарантированы статуэтки в номинациях «Лучший актер» и «Лучший актер второго плана», где великолепно сыграли Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни-младший.

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#япония
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Легендарный Бэнкси может раскрыть свою личность из-за судебного процесса
The Guardian: Судебный процесс может заставить Бэнкси раскрыть свою личность
10 марта 2024, 03:01

Фото: iStock/marktucan

Судебный скандал может заставить легендарного художника Бэнкси наконец раскрыть свое настоящее имя. Как сообщает британское издание The Guardian, Два коллекционера — Рэй Хауз и Ники Кац — подали в суд на артиста из-за отказа подтвердить подлинность одной из его работ.
Речь, как поясняет Guardian, идёт о гравюре Monkey Queen с изображением бывшей королевы Великобритании Елизаветы II в виде примата.
Коллекционеры требуют сообщить, кто на самом деле является её автором.

Настоящая личность Бэнкси остается загадкой для СМИ и общественности на протяжении десятилетий. На роль художника СМИ назначали
Роберта Дель Наджа из Massive Attack, Джейми Хьюлетта из группы Gorillaz и Нил Бьюкенена — экс-ведущего телепрограммы Art Attack. В 2008 году
Daily Mail «разоблачила» Бэнкси, как Робина Ганнингема, но сам он это отрицал. А в 2023 году появилась информация о том, что В 2023 году художник случайно раскрыл свое имя во время одного из старых интервью, идентифицировав себя как «Робби (Роберт) Бэнкс».

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#великобритания
#художник
#суд
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Bloomberg: Выступление Тейлор Свифт увеличит ВВП Сингапура
09 марта 2024, 03:23

Фото: iStock/ OGULCAN AKSOY

Концертный тур американской певицы Тейлор Свифт The Eras повысит уровень ВВП Сингапура, пишет Bloomberg.
Более того, как пишет агентство, это станет одним из факторов самого быстрого темпа роста экономики страны за последние шесть кварталов. Экономисты повысили ожидания годового увеличения ВВП страны в результате концерта с 2,3% до 2,5%.

Экономист DBS Bank Чуа Ханьтэн объяснил, что за счет концертов увеличатся расходы туристов, так как концерты в Сингапуре посетят большое число зарубежных фанатов.

По подсчетам Ханьтэн, выступления Тейлор Свифт принесут экономике Сингапура 300–400 млн сингапурских долларов ($225–300 млн).

С 2 по 8 марта в Сингапуре состоялись пять концертов певицы, еще один запланирован на 9 марта.

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#страны
#расходы
#ввп
#счёт
#концерт
#сингапур
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В Лос-Анджелесе 10 марта вечером ожидается церемония вручения премии «Оскар»
08 марта 2024, 13:42

Фото: iStock/vzphotos

В этом году основным критерием для номинантов в категории «Лучший фильм» стала инклюзивность, и она, как считалось, не уменьшила разнообразных жанров и тем, пишет «Коммерсант».
Инклюзивность подразумевает под собой, что фильмы должны соответствовать определённым требованиям: уважение достоинства человека и его свободы выбора; недискриминацию; эффективное вовлечение в общество; уважение особенностей людей с инвалидностью; равенство возможностей; гендерное равенство. Критерии инклюзивности Кинакадемия ввела в 2020 году.

Одним из фаворитов на победу считается фильм «Оппенгеймер» от режиссера Кристофера Нолана, который получил наибольшее количество номинаций. Фильм уже получил различные награды и признание зрителей. Всё это делает его одним из главных претендентов на победу. Профессионалы и зрители с нетерпением ждут церемонии, чтобы узнать, сколько статуэток сможет унести с собой этот фильм.

Кроме главной статуэтки «За лучший фильм» «Оппенгеймеру» пророчат как минимум ещё два «Оскара». Критики сообщают, что картине пактически гарантированы статуэтки в номинациях «Лучший актер» и «Лучший актер второго плана», где великолепно сыграли Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни-младший.

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#актёр
#зрители
#фильм
#награды
#общество
#сша
#кино
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Немоляева объяснила согласие принять участие в «Онегине» Андреасяна
07 марта 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева поделилась, что согласилась принять участие в фильме «Онегин» режиссёра Сарика Андреасяна и сыграть няню Татьяны, поскольку это произведение русского поэта Александра Пушкина связано с её первой большой ролью в кино.
«В 19 лет я сыграла Ольгу в фильме-опере «Евгений Онегин» режиссёра Романа Тихомирова на киностудии «Ленфильм». Это была моя первая большая роль. На съёмках я полюбила «Ленфильм» и узнала Ленинград. Съёмки были великолепными. Это было незабываемое время, поэтому, когда меня пригласили на роль няни Татьяны Лариной в новую экранизацию романа, я сразу согласилась», – поделилась в беседе с «Петербургским дневником» актриса.

Она добавила, что особым для неё было то, что предстояло вновь погрузиться в неповторимую пушкинскую атмосферу.

Ранее балерина Илзе Лиепа отметила, что тот факт, что её лишили гражданства Литвы, лишь подтверждает правильность её выбора в пользу России.

«С тем миром, который сейчас против нас, мне точно не по пути, те ценности, которые они исповедуют, — это точно не путь ни мой, ни моего окружения, ни моих близких. Всё закономерно и всё правильно. Во всяком случае, это ещё раз доказательство того, что все точки над «и» поставлены. Так что я остаюсь со своей страной, со своим президентом», — прокомментировала в беседе с RT Лиепа.

А знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути побывала на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где высказалась о своей любви к России и россиянам.

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#россияне
#актриса
#культура
#кино
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Долголеты из Лобни стали бронзовыми призерами музыкального конкурса «Мы в стиле»
07 марта 2024, 13:56

Фото: Юлия Смагринская

Вокалисты элегантного возраста из Лобни взяли бронзу в музыкальном конкурсе «Мы в стиле». Об этом сообщил корреспондент.
Участники ансамбля «Неужели это мы» приняли участие в областном вокально-танцевальном конкурсе «Мы в стиле» в Клину.

« Практически сразу после создания ансамбль начал участвовать в различных музыкальных конкурсах. Многие из них проходили в онлайн-формате, чтоб удобнее для представительниц элегантного возраста – не нужно тратить силы на дорогу до места проведения мероприятия. В Клину проходил баттл, то есть битва между танцевальными и вокальными коллективами. Помимо концертных номеров нам еще давали задания, и надо было выполнять эти задания. Мы со всем справились. Реакция зрителя на наше выступление была просто потрясающая. Кричали «браво!». Даже наши конкуренты за нас болели», —поделилась руководитель вокальной студии Лариса Абабкова.

Стоит отметить, что коллектив образовался около полутора лет назад.

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#активное долголетие
#проект
#человек
#конкурс
#подмосковье
#вокал
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В Щелкове открылась выставка «Путешествие в далекое и не очень»
07 марта 2024, 11:30

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

«Путешествие в далекое и не очень»: в Щелкове открылась выставка живописи членов Союза художников России. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка находится в Щелковском историко-художественном музее. В рамках экспозиции представлены работы членов Союза художников России Александра Левченкова и Марии Молодых.

«Александр Иванович Левченков — продолжатель традиций русской реалистической школы живописи. Он работает в историческом, бытовом и анималистическом жанрах. Мария Станиславовна Молодых работает в разных жанрах, в ее коллекции имеются натюрморты и городские пейзажи. В произведениях художника широко отражена тема истории России, ее традиций. Экспозиция музея расположена на двух этажах здания», — рассказали в пресс-службе.

Стоит отметить, что жители и гости региона могут посетить выставку до 20 апреля 2024 года.

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В Химках прошло торжественное открытие выставки «Женское дело» в преддверии праздника

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#подмосковье
#художники
#музей
#щёлково
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