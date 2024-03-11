Киллиан Мёрфи стал лауреатом «Оскара-2024» за лучшую мужскую роль

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Британский актёр Киллиан Мёрфи вслед за полученным совсем недавно «Золотым глобусом» стал и лауреатом премии «Оскар» как лучший драматический актёр за главную роль в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
Картина Нолана, ставшая одним из главнейших хитов минувшего киногода, борется за победу в категории «Лучший драматический фильм», а сам он уже стал лауреатом «Оскара-2024» в номинации «Лучший режиссёр».
Как для Нолана, так и для Мёрфи полученные ими 10 марта статуэтки стали первыми в карьере. То же самое касается и их партнёра по «Оппенгеймеру» Роберта Дауни-младшего, несколькими часами ранее получившего «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Ранее «Оппенгеймер» режиссёра Кристофера Нолана стал триумфатором британской кинопремии BAFTA, победив сразу в 7 ключевых номинациях. Фильму о создателе атомной бомбы достались награды за «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мёрфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-младший), а также операторская работа, монтаж и музыкальное сопровождение.
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Как для Нолана, так и для Мёрфи полученные ими 10 марта статуэтки стали первыми в карьере. То же самое касается и их партнёра по «Оппенгеймеру» Роберта Дауни-младшего, несколькими часами ранее получившего «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
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Артем Путинцев