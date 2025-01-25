BadComedian объяснил, как Юре Борисову удалось добиться номинации на «Оскар»

Юра Борисов (фото: соцсети)
В международном кинематографе стало меньше политического давления на русских артистов, о чем говорит номинация актера Юры Борисова на «Оскар» за роль в фильме «Анора». Об этом заявил киноблогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian в беседе с NEWS.ru.
По его мнению, люди, которым важно творчество, оценивают только актеров и фильмы, а не политическую конъюнктуру.
Баженов подчеркнул, что с начала СВО и до выхода «Аноры» в международном кино не появлялась русская культура и русские актеры, но на сегодняшний день политика ушла из этой сферы.
Юра Борисов сыграет в адаптации «Преступления и наказания» Эмира Кустурицы
Юра Борисов дал первое интервью после номинации на «Оскар»: английский язык, речь на церемонию и новые предложения
«Артист фигов»: бабушка номинированного на «Оскар» Юры Борисова не верила в его успех
Баженов подчеркнул, что с начала СВО и до выхода «Аноры» в международном кино не появлялась русская культура и русские актеры, но на сегодняшний день политика ушла из этой сферы.
«Безусловно, в 2022 году запреты были, кого-то касались, западные кинематографисты старались держаться подальше от этой темы. Но позже это сходило на нет. И, как я понимаю по информации с кинофестивалей, сейчас этого даже близко нет. Политического давления в случае с «Анорой», в кинобизнесе сейчас на русских актеров, на творцов нет», — пояснил кинокритик.Читайте также:
Юра Борисов сыграет в адаптации «Преступления и наказания» Эмира Кустурицы
Юра Борисов дал первое интервью после номинации на «Оскар»: английский язык, речь на церемонию и новые предложения
«Артист фигов»: бабушка номинированного на «Оскар» Юры Борисова не верила в его успех
Данил Пономарев