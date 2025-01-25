Юра Борисов дал первое интервью после номинации на «Оскар»: английский язык, речь на церемонию и новые предложения

Юра Борисов (фото: соцсети)
Актёр Юра Борисов дал первое интервью после номинации на премию «Оскар», в котором рассказал, будет ли готовить речь на церемонию.
В сети появилось большое количество мемов с Борисовым, говорящим на английском языке. К счастью, в последнее время ему не приходилось этого делать, поэтому артист выдохнул с облегчением.
Он поделился с «Известиями», что это не его язык, поэтому он сильно волновался, когда приходилось на нём говорить. При этом добавил, что, если бы пришлось, то, конечно, сделал бы это.
Что же касается речи на церемонию вручения премии «Оскар», то её Борисов также не собирается готовить.
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Он поделился с «Известиями», что это не его язык, поэтому он сильно волновался, когда приходилось на нём говорить. При этом добавил, что, если бы пришлось, то, конечно, сделал бы это.
Что же касается речи на церемонию вручения премии «Оскар», то её Борисов также не собирается готовить.
«Нет, я не сяду писать речь, спасибо. Нет, никого не буду звать, не буду писать речь. Я очень рад, но я честно не хочу об этом думать», – смущённо ответил актёр.Также Юра рассказал, что после успеха «Аноры» ему поступило большое количество предложений для участия в других проектах. Однако он не спешит брать себе новые роли, поскольку хочёт чётко определить, куда двигаться дальше.
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Анастасия Чинкова