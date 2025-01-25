Юра Борисов сыграет в адаптации «Преступления и наказания» Эмира Кустурицы

Юра Борисов (фото: соцсети)
Российский актёр Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар», сыграет в новой адаптации «Преступления и наказания» сербского режиссёра Эмира Кустурицы.
«Юра и я будем работать над моим следующим фильмом. Он называется «Как я не снял «Преступление и наказание», – анонсировал режиссёр со сцены фестиваля «Кустендорф», проходящего в Сербии.Режиссёр рассказал, что работа над сценарием будет окончательно завершена через несколько дней. Он очень автобиографичен и сочетает в себе моменты, связанные с жизнью Кустурицы и конфликтом Достоевского.
Начало съёмок запланировано на лето этого года. Они пройдут в Краснодарском крае, где будут подготовлены специально выстроенные павильоны.
Кустурица также отметил, что очень рад работать с Борисовым. Режиссёр высоко оценил «его природу, способность, всё, что видел в частном общении».
Кроме того, накануне стало известно, что Юра Борисов примет участие в новом проекте Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Актёр сыграет молодого офицера царской охраны, отделение которого занималось политическим сыском.
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Анастасия Чинкова