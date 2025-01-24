«Артист фигов»: Бабушка номинированного на «Оскар» Юры Борисова не верила в его успех

Юра Борисов (Фото: соцсети)
Бабушка Юры Борисова, рассказывая о его детстве, призналась, что не верила в его успех. Она даже ругалась из-за того, что внук ходил на репетиции.
По словам пожилой женщины, её внук Юра — простой скромный парень, живущий обычной жизнью. В детстве Юра часто проводил летние каникулы у бабушки на даче, рассказала она корреспонденту KP.RU. Вечерами мальчишка устраивал спектакли с соседскими детьми, что не одобрялось ею самой, да и другими взрослыми тоже. Всё-таки в их кругах профессию артиста считали несерьёзной и легкомысленной.
Она также отметила, что актер всегда добивался успеха только своим трудом, он очень ответственно относится к работе. Если ее внук получит «Оскар», это будет важным событием для него, для его семьи и для всей страны.
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«Честно говоря, когда он объявлял мне, что идет на репетицию, я ругалась, потому что я его называла с детства «артист фигов». Но он не обижался, он никогда ни на кого не обижается. И я рада тому, что он выше этого», — заявила родственница Юры Борисова.
Она также отметила, что актер всегда добивался успеха только своим трудом, он очень ответственно относится к работе. Если ее внук получит «Оскар», это будет важным событием для него, для его семьи и для всей страны.
«В любом случае мы с ним сделаем вывод: надо продолжать работать», - сказала бабушка актёра журналистам.
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Александр Бойцов