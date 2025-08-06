Беременная невеста Тимати позировала для фото с обнаженной грудью

06 августа 2025, 12:45

21-летняя невеста Тимати снялась в фотосессии с заметным округлым животом

Валентина Иванова (Фото: Instagram* / @halfbloodval)

Возлюбленная 41-летнего рэпера Тимати, Валентина Иванова, находится на последнем триместре беременности и активно участвует в тематических фотосессиях.





Для эффектной съемки в стиле total white она выбрала атласный белый бюстгальтер с широкими бретелями и длинную шелковую юбку в тон. Макияж модели подчеркнул глаза, а для губ визажист выбрал коралловый оттенок. Волосы были уложены с боковым пробором, мягко обрамляя лицо. В качестве аксессуаров Валентина надела лаконичные золотые серьги и браслет в виде красной нити, нежно держа руки на округлившемся животе. Валентина Иванова (Фото: Instagram* / @halfbloodval)



Еще один кадр получился особенно откровенным — модель позировала топлес, прикрывая грудь руками, а ее тело была обернуто белой простыней. Для финальной сцены Валентина примерила элегантное белое платье в пол.



Валентина Иванова (Фото: Instagram* / @halfbloodval)



«Беременность пролетает незаметно, время скоротечно, но за этот короткий промежуток в тебе появляется столько любви, ведь ничего нет лучше ощущения, чем носить под сердцем частичку себя», — поделилась Иванова.