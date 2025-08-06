Беременная невеста Тимати позировала для фото с обнаженной грудью
Возлюбленная 41-летнего рэпера Тимати, Валентина Иванова, находится на последнем триместре беременности и активно участвует в тематических фотосессиях.
Для эффектной съемки в стиле total white она выбрала атласный белый бюстгальтер с широкими бретелями и длинную шелковую юбку в тон. Макияж модели подчеркнул глаза, а для губ визажист выбрал коралловый оттенок. Волосы были уложены с боковым пробором, мягко обрамляя лицо. В качестве аксессуаров Валентина надела лаконичные золотые серьги и браслет в виде красной нити, нежно держа руки на округлившемся животе.Еще один кадр получился особенно откровенным — модель позировала топлес, прикрывая грудь руками, а ее тело была обернуто белой простыней. Для финальной сцены Валентина примерила элегантное белое платье в пол.
«Беременность пролетает незаметно, время скоротечно, но за этот короткий промежуток в тебе появляется столько любви, ведь ничего нет лучше ощущения, чем носить под сердцем частичку себя», — поделилась Иванова.