Сваха Роза Сябитова рассказала, каких мужчин любят женщины
Сваха Сябитова: женщины любят мужчин с бойцовскими качествами
Женщины любят мужчин с бойцовскими качествами, которые выглядят состоятельно и являются таковыми. Об этом в разговоре с Москвой 24 сообщила сваха и телеведущая Роза Сябитова в Международный день подкаблучника, 6 августа.
По мнению свахи, женщины всегда проявляли интерес к мужчинам, которые способны обеспечивать семью, брать на себя обязательства, защищать и заботиться о своей избраннице.
«Что касается разговора о подкаблучниках, если мужчина отказывается от встречи с друзьями, потому что они с женой уже договорились о своих планах, то ничего вне нормы отношений в этом нет», — отметила Сябитова.
По словам телеведущей, такое поведение свидетельствует об уважении, которое мужчина испытывает к своей спутнице жизни. В качестве примера она привела ситуацию, когда пара устанавливает определенные границы. В таком случае, когда жена не позволяет мужу куда-либо пойти, он выбирает именно такой способ отказа друзьям.