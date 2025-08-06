Сваха Роза Сябитова рассказала, каких мужчин любят женщины

06 августа 2025, 12:19

Сваха Сябитова: женщины любят мужчин с бойцовскими качествами

Фото: iStock/David-Prado

Женщины любят мужчин с бойцовскими качествами, которые выглядят состоятельно и являются таковыми. Об этом в разговоре с Москвой 24 сообщила сваха и телеведущая Роза Сябитова в Международный день подкаблучника, 6 августа.





По мнению свахи, женщины всегда проявляли интерес к мужчинам, которые способны обеспечивать семью, брать на себя обязательства, защищать и заботиться о своей избраннице.





«Что касается разговора о подкаблучниках, если мужчина отказывается от встречи с друзьями, потому что они с женой уже договорились о своих планах, то ничего вне нормы отношений в этом нет», — отметила Сябитова.